OPPO đem chiếc điện thoại gập tân tiến Find N6 tới Việt Nam

OPPO mới đây chính thức giới thiệu mẫu smartphone màn hình gập mới mang tên Find N6 tới người dùng Việt Nam, tiếp nối dòng sản phẩm Find N5 từng gây chú ý với thiết kế mỏng, chất lượng hoàn thiện cao và màn hình gập tối ưu cho trải nghiệm sử dụng hằng ngày. Ở thế hệ mới, OPPO tiếp tục duy trì những yếu tố quen thuộc, đồng thời bổ sung nâng cấp đáng chú ý về màn hình, camera, cấu hình và đặc biệt là các tính năng AI.

Màn hình với "nếp gấp vô hình"

Find N6 được trang bị màn hình ngoài 6,62 inch và màn hình chính 8,12 inch, đều hỗ trợ tần số quét 120Hz. Độ sáng tối đa đạt 3600 nit, giúp cải thiện khả năng hiển thị trong điều kiện ánh sáng mạnh, đồng thời phần viền màn hình được thu gọn để tăng diện tích sử dụng.

Điểm đáng chú ý nhất nằm ở phần nếp gấp. OPPO cho biết đã cải tiến bản lề mới kết hợp công nghệ in vật liệu 3D nhằm giảm độ sâu nếp gấp xuống mức rất thấp. Trong trải nghiệm thực tế, nếp gấp khó nhận ra khi nhìn trực diện và ít ảnh hưởng đến thao tác vuốt chạm, giúp màn hình gập tiệm cận cảm giác liền mạch hơn.

Để đạt được điều này, Find N6 sử dụng bản lề Titan thế hệ thứ hai kết hợp các lớp vật liệu nano in 3D nhằm lấp đầy khoảng trống giữa lớp kim loại và màn hình phía trên. Lớp kính bảo vệ của màn hình gập cũng được giới thiệu có khả năng co giãn cao, giúp hạn chế sự hình thành nếp gấp sau nhiều lần gập mở.

Không chỉ dừng lại ở về tính thẩm mỹ bên ngoài, độ bền của máy cũng cao khi đạt các tiêu chuẩn kháng nước và bụi gồm IP56, IP58 và IP59 nhằm tăng độ bền khi sử dụng trong nhiều môi trường khác nhau.

Bút OPPO AI Magic Pen và tương tác AI

Find N6 hỗ trợ bút OPPO AI Magic Pen trên cả hai màn hình. Ngoài các thao tác viết và ghi chú, bút còn đóng vai trò như một công cụ kích hoạt nhanh các tính năng AI.

Người dùng có thể vẽ phác thảo để tạo hình ảnh, chuyển nội dung thành sơ đồ hoặc sử dụng các thao tác nhanh để xử lý thông tin. Trong thực tế, những tính năng này có thể hữu dụng trong nhiều tình huống cụ thể: chẳng hạn khi họp nhanh, người dùng có thể ghi chú rồi chuyển thành sơ đồ tư duy để dễ theo dõi; khi lên ý tưởng nội dung, có thể phác thảo sơ và để AI hoàn thiện thành hình ảnh trực quan; hoặc khi cần trình bày, bút có thể hoạt động như một con trỏ để highlight trực tiếp lên màn hình.

Ngoài ra, việc kết hợp giữa màn hình lớn và bút cũng giúp rút ngắn thao tác so với cách nhập liệu truyền thống, đặc biệt trong các tác vụ như chỉnh sửa tài liệu, đánh dấu nội dung hoặc phản hồi nhanh. Điều này phù hợp với nhóm người dùng làm việc linh hoạt, thường xuyên di chuyển và cần xử lý công việc ngay trên thiết bị di động mà không phụ thuộc vào laptop.

Giữ vững thế mạnh về nhiếp ảnh

Hệ thống camera trên OPPO Find N6 vẫn giữ thiết kế 3 ống kính quen thuộc, nhưng đã được nâng cấp đáng kể về độ phân giải. Máy trang bị camera chính 50MP, camera góc siêu rộng 50MP và đặc biệt là camera tele tiềm vọng 3.5x độ phân giải lên tới 200MP - một bước tiến rõ rệt so với thế hệ trước.

Trong trải nghiệm thực tế, chất lượng ảnh từ hệ thống này đạt mức cao, tiệm cận với nhiều smartphone dạng thanh. Màu sắc được tinh chỉnh bởi Hasselblad theo hướng tự nhiên, không quá rực nhưng vẫn đủ độ đậm để tạo cảm giác bắt mắt. Điểm đáng chú ý là máy xử lý tốt các vùng tối, giữ lại chi tiết và độ tương phản, giúp ảnh có chiều sâu thay vì bị làm sáng đồng đều.

Bên cạnh phần cứng, Find N6 cũng tích hợp loạt tính năng AI nhiếp ảnh nhằm cải thiện trực tiếp kết quả đầu ra. Các công cụ như Tăng cường độ rõ nét, Sửa lỗi mờ AI, Xóa phản chiếu hay Tẩy AI giúp xử lý các tình huống thường gặp, trong khi Tỏa sáng chân dung AI, Chụp ảnh AI hoàn hảo và AI Pop-out hỗ trợ làm nổi bật chủ thể, tạo hiệu ứng chiều sâu tốt hơn trong ảnh chân dung.

Hiệu năng cao cấp, AI phục vụ công việc toàn diện

Máy được được trang bị vi xử lý Snapdragon 8 Elite Gen 5 đầu bảng, đi kèm 16GB RAM và 512GB bộ nhớ trong. Cấu hình này hướng tới nhu cầu đa nhiệm, đặc biệt khi tận dụng màn hình lớn để chạy nhiều ứng dụng cùng lúc. Pin dung lượng 6.000 mAh, hỗ trợ sạc nhanh 80W và sạc không dây 50W, giúp cải thiện thời gian sử dụng so với nhiều mẫu smartphone gập trước đây.

AI là một trong những điểm được nhấn mạnh trên OPPO Find N6. Các tính năng như chép lời AI, dịch AI hay viết bằng AI hỗ trợ trực tiếp cho công việc như ghi chú cuộc họp, soạn thảo nội dung hoặc giao tiếp đa ngôn ngữ.

Trong thực tế, người dùng có thể ghi âm và để AI tự động chuyển thành văn bản kèm tóm tắt, hoặc dịch nhanh nội dung khi làm việc với tài liệu nước ngoài. Viết bằng AI cũng hỗ trợ soạn email, chỉnh sửa câu chữ nhanh hơn, đặc biệt hữu ích khi cần xử lý công việc ngay trên thiết bị di động.

Giá bán và ưu đãi

Tại Việt Nam, OPPO Find N6 được bán với phiên bản 16GB RAM và 512GB bộ nhớ trong, giá niêm yết 64.990.000 đồng.

Trong giai đoạn mở bán, sản phẩm đi kèm bộ quà tặng trị giá khoảng 15 triệu đồng, bao gồm ốp lưng, bút OPPO AI Magic Pen và sạc nhanh 80W. Ngoài ra, người dùng còn được hưởng các chính sách như bảo hành 24 tháng, bảo hiểm màn hình 12 tháng, hỗ trợ sửa chữa nhanh, thu cũ đổi mới và trả góp 0% lãi suất trong thời gian nhất định.