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    OPPO Find X10 Pro Max đầu tiên tất tay 3 camera 200MP

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    Thông tin dịch vụ
    OPPO Find X10 Pro Max gây chú ý với hệ thống ba camera sau cùng độ phân giải 200MP, thay vì chỉ tập trung vào camera chính. Hệ thống được phát triển cùng Hasselblad, hướng đến khả năng ghi lại hình ảnh chi tiết trên nhiều tiêu cự.
    OPPO Find X10 Pro Max đầu tiên tất tay 3 camera 200MP- Ảnh 1.

    Hệ thống 3 camera 200MP cùng công nghệ Hasselblad

    Điểm nhấn của OPPO Find X10 Pro Max nằm ở camera chính 200MP sử dụng cảm biến ISOCELL HPC 1/1,28 inch, khẩu độ f/1.5 và công nghệ DeepPix. Camera góc siêu rộng 200MP có góc nhìn 124°, trong khi camera telephoto 200MP hỗ trợ zoom quang học 3x và chụp macro ở khoảng cách 10 cm.

    Thiết bị còn tích hợp công nghệ LUMO True Image Engine để xử lý màu sắc và chi tiết hình ảnh. Máy hỗ trợ chụp ảnh mặc định 26MP, chế độ Hasselblad Hi-Res cùng khả năng quay video 4K 120fps và 8K 30fps trên cả ba camera.

    OPPO Find X10 Pro Max đầu tiên tất tay 3 camera 200MP- Ảnh 2.

    Giá OPPO Find X10 Pro Max và ưu đãi tại CellphoneS

    OPPO Find X10 Pro Max phiên bản 16GB/512GB hiện có giá niêm yết 49.990.000 đồng tại CellphoneS, với hai tùy chọn màu Trắng và Xám Titan. Ngoài ra, người dùng có thể tham khảo OPPO Find X10 phiên bản 12GB/256GB với mức giá 34.990.000 đồng nếu muốn lựa chọn phiên bản mức giá dễ tiếp cận hơn.

    Khi mua sản phẩm tại CellphoneS nhận bộ quà giá trị lên đến 12 triệu đồng và được hỗ trợ thu cũ lên đời với mức trợ giá đến 5 triệu đồng, đồng thời hưởng chính sách trả góp 0% lãi suất. Ngoài ra, khách hàng còn có cơ hội nhận voucher giảm đến 2 triệu đồng khi mua kèm phụ kiện Hasselblad.

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