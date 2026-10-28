OPPO Find X10 và X10 Pro Max chính thức ra mắt tại Việt Nam

Ngoại hình cứng cáp với camera thiết kế mới

Điểm thay đổi dễ nhận thấy nhất trên OPPO Find X10 và X10 Pro Max nằm ở mặt lưng với cụm camera LUMO hình chữ nhật đặt ngang.

Cả hai thiết bị đều sử dụng khung viền hợp kim nhôm nguyên khối kết hợp cùng hai mặt kính phẳng chắc chắn. Đi kèm bên trong hộp máy, nhà sản xuất trang bị sẵn củ sạc 80 W cùng một ốp lưng cao su có màu sắc đồng điệu với mặt lưng thiết bị.

OPPO Find X10 và OPPO Find X10 Pro Max tại Thế Giới Di Động

Mở bán đi kèm chính sách giá và quà tặng ưu đãi

Hiện tại, cả hai thiết bị đang được kinh doanh với các màu sắc Cam, Xanh, Trắng và Titan. Trong đó, mẫu điện thoại OPPO Find X10 đang có mức giá bán rất tốt tại hệ thống Thế Giới Di Động cùng các tùy chọn bộ nhớ 12GB/256GB và 12GB/512GB. Riêng phiên bản cao cấp OPPO Find X10 Pro Max đi kèm dung lượng 16GB/512GB.

Khi đặt mua OPPO Find X10 và OPPO Find X10 Pro Max trong thời gian này, khách hàng sẽ nhận được gói quà tặng trị giá đến 12 triệu đồng. Chương trình hỗ trợ thu cũ đổi mới lên đến 5 triệu đồng và chính sách trả chậm 0% với kỳ hạn linh hoạt đến 14 tháng.

Đặc biệt, người dùng dòng OPPO Find X10 còn được hưởng quyền lợi bảo hành 12 tháng áp dụng riêng cho màn hình và kính camera.