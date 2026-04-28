OPPO Find X9 Ultra: Camera 200MP Hasselblad - chuẩn mực nhiếp ảnh 2026

Thiết bị nâng tầm nhiếp ảnh di động với cảm biến 200MP (1/1.12 inch) giúp thu sáng tốt hơn 10% khi chụp đêm, đi kèm ống kính tele tiềm vọng 10x (230mm) cho khả năng bắt trọn chi tiết từ khoảng cách xa cực kỳ ấn tượng.

Thiết kế sang trọng, chuẩn mực nhiếp ảnh ẢNH: OPPO

Sức mạnh phần cứng từ chip Snapdragon 8 Elite Gen 5 và 12GB RAM trên OPPO Find X9 Ultra giúp xử lý đa nhiệm mượt và quay video 8K liền mạch. Trải nghiệm thực tế cho thấy việc chỉnh sửa ảnh độ phân giải cao hay xuất video diễn ra nhanh, hạn chế độ trễ khi chuyển ứng dụng.

Với viên pin "khủng" 7.050 mAh, OPPO Find X9 Ultra dễ dàng trụ vững tới 2 ngày sử dụng cường độ cao, kết hợp cùng sạc nhanh SuperVOOC 100W giúp bạn xóa tan nỗi lo chờ đợi nạp năng lượng. Màn hình 2K ProXDR 144Hz với độ sáng kỷ lục 3.600 nits không chỉ mang lại trải nghiệm vuốt chạm siêu mượt mà còn thách thức mọi điều kiện ánh sáng gắt nhất.

Bên cạnh đó, sự thông minh của ColorOS 16 cùng trợ lý AI Mind Space giúp tóm tắt nội dung và xử lý công việc thần tốc. Tất cả được gói gọn trong một thân máy bền bỉ với chuẩn kháng nước IP68|IP69, sẵn sàng đồng hành cùng bạn trong mọi môi trường khắc nghiệt nhất của năm 2026.