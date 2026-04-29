OPPO Find X9 Ultra: ‘Quái vật’ hiệu năng với pin 7050 mAh phá bỏ mọi giới hạn

Kỷ nguyên pin Silicon-Carbon 7050 mAh

Điểm khác biệt lớn nhất giúp OPPO Find X9 Ultra nổi bật trên thị trường là viên pin dung lượng "khủng" 7050 mAh. Nhờ công nghệ Silicon-Carbon thế hệ mới, OPPO đã thành công trong việc nén dung lượng cực đại vào một thân máy mỏng nhẹ, sang trọng. Thực tế sử dụng cho thấy máy có thể duy trì cường độ làm việc liên tục lên đến 2 ngày. Kết hợp cùng sạc nhanh 100 W, nỗi lo về năng lượng hoàn toàn bị loại bỏ.

Sức mạnh "vô đối" từ Snapdragon 8 Elite Gen 5

Bên trong thiết kế tinh tế là bộ vi xử lý Snapdragon 8 Elite Gen 5 trên tiến trình 3nm tiên tiến. Sự kết hợp với AI trên ColorOS 16 giúp mọi tác vụ từ đồ họa nặng đến đa nhiệm đều mượt mà. Màn hình LTPO 144 Hz cùng độ sáng 3.600 nits vừa mang lại trải nghiệm giải trí đỉnh cao, vừa tối ưu pin hiệu quả.

Đăng ký sớm nhận bộ quà 12 triệu đồng

Với sự kết hợp hoàn hảo giữa pin "trâu", hiệu năng mạnh mẽ và hệ thống camera Hasselblad danh tiếng, OPPO Find X9 Ultra xứng đáng là chiếc điện thoại đáng mua nhất năm 2026.