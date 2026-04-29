Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Bạn cần biết

OPPO Find X9 Ultra: ‘Quái vật’ hiệu năng với pin 7050 mAh phá bỏ mọi giới hạn

29/04/2026 14:38 GMT+7

Sau màn ra mắt ấn tượng, OPPO Find X9 Ultra không chỉ khẳng định vị thế 'bậc thầy nhiếp ảnh' mà còn thiết lập chuẩn mực mới về hiệu năng, trực tiếp thách thức các đối thủ flagship năm 2026.

Kỷ nguyên pin Silicon-Carbon 7050 mAh

Điểm khác biệt lớn nhất giúp OPPO Find X9 Ultra nổi bật trên thị trường là viên pin dung lượng "khủng" 7050 mAh. Nhờ công nghệ Silicon-Carbon thế hệ mới, OPPO đã thành công trong việc nén dung lượng cực đại vào một thân máy mỏng nhẹ, sang trọng. Thực tế sử dụng cho thấy máy có thể duy trì cường độ làm việc liên tục lên đến 2 ngày. Kết hợp cùng sạc nhanh 100 W, nỗi lo về năng lượng hoàn toàn bị loại bỏ.

OPPO Find X9 Ultra: ‘Quái vật’ hiệu năng với pin 7050 mAh phá bỏ mọi giới hạn - Ảnh 1.

Sức mạnh "vô đối" từ Snapdragon 8 Elite Gen 5

Bên trong thiết kế tinh tế là bộ vi xử lý Snapdragon 8 Elite Gen 5 trên tiến trình 3nm tiên tiến. Sự kết hợp với AI trên ColorOS 16 giúp mọi tác vụ từ đồ họa nặng đến đa nhiệm đều mượt mà. Màn hình LTPO 144 Hz cùng độ sáng 3.600 nits vừa mang lại trải nghiệm giải trí đỉnh cao, vừa tối ưu pin hiệu quả.

Đăng ký sớm nhận bộ quà 12 triệu đồng

Với sự kết hợp hoàn hảo giữa pin "trâu", hiệu năng mạnh mẽ và hệ thống camera Hasselblad danh tiếng, OPPO Find X9 Ultra xứng đáng là chiếc điện thoại đáng mua nhất năm 2026. Hiện tại, người dùng có thể đăng ký đặt trước tại CellphoneS để nhận ngay quà tặng trị giá 12 triệu đồng cùng gói bảo hành VIP đặc quyền.

Khám phá thêm chủ đề

OPPO Find X9 Ultra Thế Giới Di Động TGDĐ
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận