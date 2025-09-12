OPPO Finders Club - Nơi giao thoa giữa công nghệ đột phá và thấu hiểu người dùng

Kể từ khi đặt chân vào Việt Nam năm 2013, OPPO liên tục ghi dấu ấn mạnh mẽ với người tiêu dùng thông qua loạt công nghệ đột phá: từ hệ thống camera vượt trội, hệ điều hành ColorOS mượt mà, bộ tính năng AI thông minh, đến công nghệ sạc nhanh Super VOOC hàng đầu thị trường. Tuy nhiên, không dừng lại ở thông số kỹ thuật, điều khiến OPPO thực sự khác biệt còn ở cách thương hiệu này định hình mối quan hệ dài lâu với người dùng. Bên cạnh tập trung phát triển sản phẩm, OPPO chủ động xây dựng một hệ sinh thái trải nghiệm gắn kết - nơi mỗi người dùng đều có cơ hội được lắng nghe, chia sẻ và kết nối. Với mong muốn đáp ứng nhu cầu này, Finders Club, một cộng đồng dành riêng cho người dùng flagship cao cấp OPPO Find X Series và Find N Series, ra đời.

"Chúng tôi tin rằng một sản phẩm công nghệ cao cấp chỉ thực sự có ý nghĩa khi nó vượt ra khỏi những thông số kỹ thuật, mà tạo ra những giá trị thực tiễn, truyền cảm hứng, và tạo nên những trải nghiệm có chiều sâu. Với Finders Club, OPPO mong muốn kiến tạo một không gian đẳng cấp, nơi người dùng được đồng hành trong các sự kiện sáng tạo và cá nhân hóa. Tại đó, mỗi khoảnh khắc được kỷ niệm, mỗi phản hồi đều được lắng nghe, và mỗi thiết bị không chỉ là công cụ, mà trở thành người bạn đồng hành đáng tin cậy trong hành trình sáng tạo. Thông qua đó, OPPO từng bước củng cố hình ảnh OPPO Find Series không chỉ là những dòng flagship hàng đầu, mà còn là cánh cửa mở ra thế giới trải nghiệm độc quyền dành riêng cho người dùng để lan tỏa giá trị công nghệ tiên tiến..", ông Văn Bá Luýt, Giám đốc Sản phẩm OPPO Việt Nam chia sẻ.

Ngoài công nghệ đột phá, OPPO còn ghi dấu ấn nhờ sự lắng nghe trải nghiệm thực tế người dùng

Trải nghiệm độc quyền và giá trị thêm cho người dùng

Bắt đầu từ năm 2023, Finders Club đã triển khai chuỗi hoạt động trải nghiệm nhằm kết nối sâu sắc hơn với cộng đồng người dùng flagship của OPPO. Tiêu biểu là sự kiện đầu tiên dành cho người dùng điện thoại gập OPPO Find N2 Flip mang tên "Flip The Night" diễn ra vào tháng 5/2023. Sự kiện không đơn thuần là một buổi tiệc tối, mà được thiết kế như một không gian sáng tạo đậm chất nghệ thuật, nơi khách tham dự có thể tự do khai thác tối đa khả năng chụp đêm và màn hình ngoài linh hoạt của thiết bị. Thông qua các hoạt động như biểu diễn hòa tấu violin-piano, trình diễn ảo thuật, cùng buổi chia sẻ thân mật, lắng nghe phản hồi người dùng sau một tháng sử dụng góp phần thể hiện cách OPPO tạo ra những trải nghiệm mang tính kết nối và chiều sâu, nơi mỗi sự kiện là dịp để thương hiệu lắng nghe và gắn bó thực sự với cộng đồng người dùng.

Cộng đồng Finders Club cùng nhau trải nghiệm công nghệ và lưu giữ khoảnh khắc đáng nhớ trong không gian tiệc chiều gần gũi tại sự kiện Flip The Night

Đến tháng 5.2024, The Phố - Tourgraphy, một workshop chụp ảnh trên sông Sài Gòn, mở ra một góc tiếp cận mới mẻ trong cách OPPO kết hợp giữa công nghệ và văn hóa bản địa. Bước ra khỏi không gian sự kiện truyền thống, OPPO chọn bối cảnh sông nước chuyển động và ánh sáng chiều tà để người tham dự có thể cảm nhận rõ nhịp sống đô thị qua ống kính OPPO Find X8 Series - dòng flagship chuyên gia chân dung AI. Dưới sự hướng dẫn của nhiếp ảnh gia Tuấn Lion, khách mời vừa được nâng cao kỹ năng nhiếp ảnh điện thoại, vừa được khơi gợi cảm hứng từ chính bối cảnh thân quen, giúp kết nối lại với đam mê sáng tạo thông qua công nghệ hiện đại.

Các thành viên thỏa sức bắt trọn cảnh sông nước, khám phá nhịp sống Sài Gòn qua camera chuyên gia chân dung AI - OPPO Find X8

Sự kiện The Golden Moment vào tháng 6.2025 tiếp tục thể hiện nỗ lực của OPPO trong việc mang đến cho người dùng những trải nghiệm tinh tế, cá nhân hóa và giàu cảm xúc. Lấy cảm hứng từ chủ đề "khoảnh khắc", sự kiện được tổ chức trong không gian bên bờ sông lúc hoàng hôn, khi các hoạt động như làm terrarium, chụp ảnh lưu niệm và dùng bữa tối ngoài trời được sắp xếp nhằm khơi gợi sự kết nối nhẹ nhàng, nhưng đáng nhớ. Trong không khí ấy, thiết bị gập mở OPPO Find N5 - mẫu điện thoại gập mỏng nhất của hãng, trang bị hệ điều hành ColorOS tích hợp AI thông minh - được giới thiệu như một phần tự nhiên của hành trình trải nghiệm, để khách mời trải nghiệm công nghệ hiện đại và ghi lại những khoảnh khắc đáng nhớ theo cách tinh tế và cá nhân nhất.

Tụ hội cùng cộng đồng OPPO Finders Club, vừa chill hoàng hôn vừa mang về “khoảnh khắc vàng” đậm chất cá nhân tại The Golden Moment

Tiếp nối hành trình "Công nghệ vì con người, tử tế vì thế giới"

Trong chặng đường hơn 10 năm hoạt động tại Việt Nam, OPPO luôn theo đuổi định hướng phát triển lấy người dùng làm trọng tâm, với mong muốn mang đến không chỉ công nghệ tiên tiến mà còn là những trải nghiệm gần gũi, thực tiễn. Finders Club chính là không gian để OPPO lắng nghe, kết nối và đồng hành chặt chẽ hơn với cộng đồng người dùng, nơi ai cũng thỏa sức đam mê trải nghiệm và khám phá công nghệ theo cách riêng của mình. Với tầm nhìn dài hạn, OPPO sẽ tiếp tục mở rộng cộng đồng này thông qua các workshop chuyên sâu và sự kiện riêng biệt, mang đến cho người dùng Find series những cơ hội tương tác giá trị và giàu cảm xúc. Từng hoạt động không chỉ củng cố niềm tin vào sản phẩm, mà còn là minh chứng cho cam kết lâu dài của OPPO trong việc đồng hành cùng người dùng trên mọi hành trình sáng tạo.