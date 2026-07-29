OPPO Pad 3 Pro có gì nổi bật trong phân khúc tablet Android cao cấp?

Hiệu năng mạnh cho nhiều tác vụ

Máy dùng chip Snapdragon 8 Gen 3, RAM 12GB và bộ nhớ 256GB. Cấu hình này đáp ứng tốt nhu cầu xử lý tài liệu, học trực tuyến, mở nhiều ứng dụng, chỉnh sửa cơ bản hoặc chơi game.

Màn hình lớn, hiển thị mượt

OPPO Pad 3 Pro có màn hình LTPS LCD 12,1 inch, độ phân giải 2.120 x 3.000 pixel và tần số quét 144 Hz. Không gian hiển thị rộng phù hợp để đọc tài liệu, xem phim, trình chiếu hoặc chia đôi màn hình khi làm việc.

Thiết kế tổng thể của OPPO Pad 3 Pro cho thấy định hướng cao cấp, phù hợp nhu cầu học tập, làm việc và giải trí trên màn hình lớn.

Phù hợp với người cần tablet Android cao cấp

Người cân nhắc giữa tablet màn hình lớn và thiết bị gập như Z Fold 8 nên xác định rõ nhu cầu. Tablet thuận tiện hơn khi đọc tài liệu, xem nội dung và làm việc, còn điện thoại gập có lợi thế về khả năng mang theo.

Tại Thế Giới Di Động, OPPO Pad 3 Pro 12GB/256GB đang đi kèm chính sách trả chậm 0% lãi suất, bảo hành chính hãng 12 tháng và hỗ trợ thu cũ đổi mới trợ giá đến 4 triệu đồng.