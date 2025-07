Oppo Reno14 Series ghi nhận 26.000 máy bán ra sau 10 ngày ra mắt

Kết quả ấn tượng này một lần nữa chứng minh sức hút mạnh mẽ của dòng sản phẩm Reno nói chung và Reno14 Series nói riêng, thể hiện sự quan tâm và tin dùng mạnh mẽ của khách hàng đối với thế hệ smartphone AI tiên phong của Oppo.



Oppo Reno14 Series ghi nhận doanh số bùng nổ với 26.000 máy bán ra chỉ sau 10 ngày ra mắt chính thức Ảnh: T.L



So với thế hệ tiền nhiệm, Reno14 Series có bước bứt phá mạnh mẽ với mức tăng trưởng khá ấn tượng trong giai đoạn 10 ngày đầu ra mắt. Cụ thể, Reno14 F 5G tiếp tục là dòng sản phẩm chủ lực đạt mức tiêu thụ 21.400 máy, tăng trưởng 22% so với Reno13 F. Reno14 5G đạt 2.600 máy, chiếm 10% tỷ trọng và ghi nhận mức tăng trưởng ấn tượng 37% so với cùng kỳ. Đáng chú ý, Reno14 Pro 5G đã có màn bứt phá mạnh mẽ với gần 2.000 máy bán ra - tăng gấp hơn 3 lần (tương đương 233%) so với Reno13 Pro, cho thấy tín hiệu tích cực từ nhóm người dùng cao cấp.

Ông Văn Bá Luýt, Giám đốc sản phẩm Oppo Việt Nam chia sẻ: “Với Reno14 Series, chúng tôi không chỉ ra mắt một thế hệ smartphone mới, mà còn mở ra một chương mới trong hành trình phổ cập AI tại Việt Nam. Những tính năng AI đột phá lần đầu được tích hợp trên dòng Reno không chỉ giúp người dùng sáng tạo dễ dàng hơn, mà còn đưa trải nghiệm cá nhân hóa lên một tầm cao mới".



Với định vị “Chuyên gia chân dung AI”, Oppo Reno14 Series đánh dấu bước chuyển mình mạnh mẽ của dòng Reno với hệ thống camera nâng cấp toàn diện trên cả ba model. Lần đầu tiên trên dòng Reno, tính năng Chụp Ảnh Flash AI được tích hợp, kết hợp hệ thống ba đèn flash thông minh gồm flash kép cho camera chính 50 MP và góc rộng, cùng đèn chuyên biệt cho camera tele 50 MP trên Reno14 Pro 5G và Reno14 5G - giúp ảnh sáng rõ, giữ tông da tự nhiên, hạn chế hiện tượng đổi màu mắt.