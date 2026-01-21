OPPO Reno15 Series cùng Neko Lê và fan khuấy động Tếch Bus giữa trung tâm TP.HCM

Từ ngày 14 đến 18.1, OPPO mang Reno15 Series đến gần người dùng thông qua chuỗi hoạt động trải nghiệm trực tiếp tại các cửa hàng Thế Giới Di Động, tạo không gian tương tác để khách hàng khám phá các tính năng nổi bật của sản phẩm. Đặc biệt, sự kiện ngày 16.1 thu hút đông đảo người tham gia trải nghiệm, giao lưu cùng KOL Neko Lê, đồng thời tham gia hoạt động Tếch bus tour đi vòng quanh TP.HCM, trực tiếp khám phá khả năng chụp ảnh và quay video của Reno15 Series trong nhiều bối cảnh thực tế.

Không gian trải nghiệm thu hút đông đảo khách hàng tại cửa hàng

Ngay từ chiều, cửa hàng Thế Giới Di Động tại trung tâm TP.HCM đã trở nên nhộn nhịp với lượng lớn khách ghé thăm. Các hoạt động trải nghiệm được triển khai xuyên suốt tại shop, khuyến khích khách hàng tham gia check-in, chụp ảnh, tạo câu chúc tết AI và nhận những phần quà đặc biệt như quạt mini cầm tay, bộ trò chơi dân gian, hay gấu bông Ollie.

Khu vực booth check-in "Bật Pop Out - Lên mood Tết" thu hút đông đảo khách tham gia ngay từ đầu chương trình với hoạt động chụp ảnh tương tác cùng không gian trưng bày tại cửa hàng. Người dùng thoải mái tạo dáng, chỉnh sửa hình ảnh bằng hiệu ứng AI pop-out, sau đó in ảnh tại chỗ để mang về như một món quà kỷ niệm. Hoạt động chia sẻ ảnh lên mạng xã hội kèm hashtag giúp không khí tại booth luôn sôi động, tạo cảm giác kết nối và lan tỏa giữa các khách tham gia.

Ở booth trải nghiệm "Chúc Tết Chuẩn Style - Có OPPO AI", khách hàng được hướng dẫn tạo thiệp chúc điện tử với các nội dung cá nhân hóa dành cho người thân và bạn bè. PG hỗ trợ hoàn thiện thông điệp trên các mẫu E-card có sẵn và gửi trực tiếp đến khách hàng ngay tại chỗ. Khép lại hành trình trải nghiệm, hoạt động lắc quẻ trên điện thoại Reno15 Series - "Lắc Quẻ Ngay - Quà Tới Đây" mang đến những phần quà bất ngờ, góp phần duy trì không khí hào hứng xuyên suốt thời gian diễn ra sự kiện.

Neko Lê khuấy động Tếch Bus Tour, biến không gian thành điểm hẹn trải nghiệm sôi động

Không khí sự kiện nhanh chóng "nóng lên" với màn chào đón từ MC và sự xuất hiện bất ngờ của KOL Neko Lê. Bước xuống từ Tếch Bus với hình ảnh cực kỳ ấn tượng, Neko Lê lập tức thu hút sự chú ý của đông đảo người tham gia, mở màn cho buổi giao lưu sôi động, gần gũi và không khoảng cách.

Tại khu vực sân khấu, Neko Lê liên tục giữ nhịp không khí với loạt hoạt động tương tác cùng người hâm mộ. Anh trực tiếp chơi thử các mini game như gieo câu đối tết cùng OPPO AI và thử thách chụp ảnh góc rộng trên OPPO Reno15 Series, vừa trải nghiệm vừa "quăng miếng" khiến khán giả phía dưới không ngừng hưởng ứng. Cao trào của chương trình là phần lì xì đầu năm với nhiều phần quà bất ngờ, đặc biệt là 22 fan may mắn nhận đặc quyền tham gia Tếch Bus Tour, cùng Neko Lê lên Tếch bus và dạo một vòng Sài Gòn trong không khí giao lưu thân mật, gần gũi. Bên cạnh đó, hoạt động lắc app trúng quà dành cho 11 người may mắn còn lại ngay trên sân khấu với phần quà lớn nhất là chiếc điện thoại OPPO Reno15 F 5G, mang đến những khoảnh khắc hồi hộp, vui nhộn và tràn ngập tiếng cười.

Sau các hoạt động tại cửa hàng, Neko Lê cùng nhóm fan may mắn tiếp tục hành trình trên Tếch Bus, chính thức bước vào Tếch Bus Tour vòng quanh trung tâm TP.HCM. Không gian trên xe nhanh chóng trở nên nhộn nhịp và sôi động, mở màn cho loạt tương tác gần gũi và sôi động.

Xuyên suốt chuyến đi, các fan liên tục tham gia những hoạt động tương tác đa dạng cùng Neko Lê. Hành trình trải nghiệm tiếp tục được đẩy lên cao trào với loạt hoạt động giao lưu đa dạng giữa Neko Lê và người hâm mộ. Từ chụp ảnh chung bằng camera tele chân dung 3.5x để bắt trọn biểu cảm tự nhiên ở khoảng cách xa, chơi game nối chữ, đến ký tặng trực tiếp lên hình được sáng tạo bởi tính năng AI Pop-out trên OPPO Reno15 Series, mỗi tương tác đều diễn ra liền mạch và thoải mái.

Không khí trên xe luôn ngập tràn tiếng cười khi các fan cùng Neko Lê quay TikTok, chia sẻ khoảnh khắc đời thường và kết lại bằng bức selfie góc siêu rộng 100 độ trên OPPO Reno15 Pro, ghi trọn cả khung hình Tếch Bus hai tầng cùng nhịp sống sôi động của thành phố. Tất cả tạo nên một trải nghiệm gần gũi, trẻ trung, đúng tinh thần kết nối mà Reno15 Series hướng đến.

Thông qua chuỗi hoạt động kéo dài trong hai tuần tại cửa hàng và sự kiện cuối tuần, OPPO Reno15 Series không chỉ được giới thiệu như một thiết bị công nghệ mới mà còn trở thành "chất xúc tác" cho những trải nghiệm gắn kết, vui tươi của người dùng. Bên cạnh các hoạt động giao lưu sôi động, các trò chơi trải nghiệm và nhận quà vẫn đang tiếp tục được triển khai tại các cửa hàng OPPO ở TP.HCM (ngày 14 - 18.1) và Hà Nội (ngày 22 - 25.1), tạo cơ hội để nhiều khách hàng hơn trực tiếp tham gia, khám phá sản phẩm và mang về những phần quà hấp dẫn. Cách kết hợp giữa trải nghiệm công nghệ, hoạt động giải trí và không gian tương tác đã giúp OPPO tạo nên điểm chạm khác biệt, để lại dấu ấn tích cực với nhóm người dùng trẻ.