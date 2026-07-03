OPPO Reno16 Series chính thức lộ diện tại Việt Nam với 3 phiên bản

Thiết kế đầm tay và màn hình rực rỡ

Phiên bản tiêu chuẩn mang lại cảm giác cầm đầm tay, phần viền và mặt lưng liền mạch, hoàn thiện tỉ mỉ dù sử dụng vật liệu nhựa. Đặc biệt, bản Pro sở hữu mặt lưng công nghệ Holo verse 3D tạo hiệu ứng chiều sâu lạ mắt khi thay đổi góc nhìn.

Màn hình các máy đạt độ sáng 1800 nits, hiển thị màu sắc sống động và thân thiện với mắt người dùng. Mẫu OPPO Reno16 cũng được nâng cấp chuẩn bảo vệ linh hoạt hơn thế hệ trước.

ẢNH: THEGIOIDIDONG.COM

Camera AI và phần mềm tối ưu

Hệ thống máy ảnh duy trì cảm biến chính 50MP ở bản thường, trong khi bản Pro sử dụng cảm biến độ phân giải lớn hơn. Thiết bị tích hợp tính năng AI Popcam giả lập chất ảnh kỹ thuật số Y2K hay máy phim.

Ưu đãi giá tốt tại Thế Giới Di Động

Sản phẩm có giá bán ưu đãi từ 11.790.000 đồng đến 18.790.000 đồng tùy từng phiên bản. Khách hàng mua sắm tại Thế Giới Di Động nhận ngay bộ quà tặng trị giá 10 triệu đồng, bao gồm 24 tháng bảo hành, 6 tháng bảo hiểm rơi vỡ, 12 tháng bảo hiểm mặt lưng và dịch vụ sửa chữa nhanh trong 1 giờ. Hệ thống còn hỗ trợ trợ giá thu cũ đổi mới lên đến 5 triệu đồng, trả chậm 0% lãi suất và giảm giá khi mua kèm phụ kiện.