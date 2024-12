Orange hát nhạc phim có mỹ nam 'Cô đi mà lấy chồng tôi'

Orange gây bất ngờ khi góp giọng trong ca khúc Only One - bản nhạc phim chính thức của Marry You. Bộ phim thu hút sự chú ý nhờ sự góp mặt của diễn viên Lee Yi Kyung, từng nổi tiếng với phim Cô đi mà lấy chồng tôi.

Orange tiếp tục đón tin vui sau khi giành thành tích á quân Our Song Vietnam Ảnh: NVCC

Trong Only One, ca sĩ 9X khoe giọng hát ngọt ngào, giàu cảm xúc, làm nổi bật câu chuyện của hai nhân vật chính. Ông Ryu Gyoung Hyun, đại diện đơn vị sản xuất OST của phim chia sẻ: “Giọng hát của ca sĩ Orange truyền cảm, khiến khán giả cảm nhận được trọn vẹn cảm xúc mà bài hát muốn truyền tải”.

Theo đội ngũ sản xuất, Orange là một nghệ sĩ có độ nhận diện cao, vừa sở hữu giọng hát đặc biệt. Ông Ryu Gyoung Hyun chia sẻ thêm: “Từ phần intro trầm lắng đến cao trào ở điệp khúc, cô ấy đã mang đến cho chúng tôi kỳ vọng rất lớn. Chúng tôi tin rằng ca khúc này đã thực sự làm sinh động thêm diễn xuất của bộ đôi diễn viên chính”.

Orange tiết lộ phải điều chỉnh cách hát để đáp ứng yêu cầu từ phía nhà sản xuất Ảnh: NVCC

Chia sẻ về dự án này, Orange không giấu được sự tự hào: “Khi nhận được lời mời tham gia hát OST, tôi vừa phấn khích, vừa tự hào. Đây là lần đầu tiên tôi góp giọng trong một bộ phim Hàn Quốc và làm việc trực tiếp với đội ngũ sản xuất quốc tế. Họ có những nguyên tắc rất riêng, vì thế tôi luôn cố gắng tập trung để linh hoạt điều chỉnh cách hát. Tôi muốn giữ được bản sắc cá nhân nhưng vẫn phải thể hiện câu chuyện của nhân vật một cách thật cảm xúc”.

Orange từ lâu đã được xem là một nghệ sĩ “hợp vía” với nhạc phim. Không chỉ dừng lại ở Marry You, đạo diễn Trấn Thành từng hé lộ trong show âm nhạc Our Song Vietnam rằng ca sĩ 9X sẽ góp giọng trong phim Tết của mình, khiến người hâm mộ không khỏi tò mò.