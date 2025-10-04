Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Bạn cần biết

OREO kêu gọi MONSTIEZ tham gia thử thách flex vũ đạo cực chất

Nguồn: MKD Việt Nam
04/10/2025 10:52 GMT+7

Người tiêu dùng trên toàn thế giới đều quen thuộc với nghi thức 'Xoay bánh - Nếm kem - Chấm sữa' (Twist – Lick - Dunk) của OREO. Nhưng lần này, OREO đã 'remix' để tạo nên điều bất ngờ.

OREO kêu gọi MONSTIEZ tham gia thử thách flex vũ đạo cực chất- Ảnh 1.

OREO kết hợp cùng BABYMONSTER ra mắt phiên bản mới cùng nghi thức #TwistLickDance - #XoayNếmNhảy

Lần đầu tiên, OREO kết hợp cùng BABYMONSTER mang đến phiên bản mới của nghi thức "Xoay bánh – Nếm kem – Chấm sữa": giới thiệu thử thách #TwistLickDance - #XoayNếmNhảy. Với ca khúc độc quyền do OREO phát hành và vũ đạo gốc do BABYMONSTER thể hiện, thử thách #XoayNếmNhảy kêu gọi MONSTIEZ (tên gọi người hâm mộ BABYMONSTER) tại Việt Nam và các nước Đông Nam Á cùng khám phá vũ đạo đặc biệt qua từng chiếc bánh OREO phiên bản mới.

Ông Lucas Levy, Giám đốc Tiếp thị khu vực Đông Nam Á của Mondelez, chia sẻ: "Sự kết hợp này giúp OREO bắt đúng nhịp văn hóa giới trẻ. Bằng cách kết hợp tinh thần vui nhộn của OREO với năng lượng từ biểu tượng K-pop thế hệ mới BABYMONSTER, chúng tôi đang tạo ra khoảnh khắc giao thoa giữa âm nhạc, vũ đạo và hương vị. OREO cùng BABYMONSTER tạo nên một làn sóng mới, từ nghi thức Xoay – Nếm – Chấm trở thành trào lưu #XoayNếmNhảy dành cho thế hệ người hâm mộ trẻ".

Cách tham gia thử thách cực đơn giản:

Bước 1: Quay clip cùng phiên bản OREO x BABYMONSTER và thể hiện vũ đạo Xoay – Nếm – Chấm của bạn.

Bước 2: Đăng lên TikTok, gắn thẻ @OreoVN và thêm hashtag #OREOxBABYMONSTERVN.

Những bài dự thi được nhiều lượt thích (like) nhất sẽ thắng giải, đừng quên rủ cả hội bạn thân cùng "thả tim" để tăng cơ hội rinh quà!

