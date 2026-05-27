OREO ra mắt bánh quy OREO & BTS phiên bản đặc biệt

Phiên bản bánh quy giới hạn mới mang đậm dấu ấn cá nhân của BTS với lớp kem ngọt lấy cảm hứng từ Hotteok - món bánh nướng nhân đường nâu quen thuộc tại các khu chợ đường phố Hàn Quốc.

Nhân dịp kỷ niệm 13 năm hoạt động, BTS cũng gửi gắm tình cảm dành cho người hâm mộ thông qua thiết kế đặc biệt trên từng chiếc bánh. Bộ sưu tập phiên bản giới hạn OREO & BTS gồm 13 họa tiết dập nổi do chính BTS thiết kế, bao gồm tên các thành viên, biểu tượng lightstick của BTS và ba chiếc bánh OREO ghép lại thành một thông điệp bí mật dành cho cộng đồng người hâm mộ.

Phiên bản bánh quy giới hạn OREO & BTS được các thành viên BTS thiết kế

Phiên bản giới hạn OREO & BTS sẽ mở bán sớm từ 2.6.2026 tại gian hàng chính hãng Mondelez Kinh Đô trên Shopee. Sản phẩm sẽ chính thức được phân phối tại các hệ thống bán lẻ từ ngày 8.6.2026 trong thời gian giới hạn và số lượng có hạn.

Để cập nhật thêm thông tin về sản phẩm và các hoạt động sắp tới, người hâm mộ có thể truy cập https://vn.oreosea.com/