Organon cùng Quỹ Dân số LHQ tại Việt Nam hành động vì sức khỏe sinh sản

Lễ ký kết chính thức diễn ra vào ngày 17.11.2025 với sự hiện diện của đại diện Quỹ Dân số Liên Hợp Quốc (UNFPA), Công ty TNHH Organon (Organon) dưới sự chứng kiến của Cục Dân số - Bộ Y tế, Cục Thống kê - Bộ tài chính, Cơ quan Liên Hợp Quốc về bình đẳng giới và Trao quyền cho Phụ nữ, cùng các chuyên gia dân số. Sự kiện đánh dấu cột mốc quan trọng trong cam kết chung nhằm trao quyền cho thanh thiếu niên và phụ nữ, đồng thời giải quyết thách thức về dân số thông qua những hỗ trợ cho chính sách, giáo dục và đổi mới.

Đại diện UNFPA Việt Nam và Organon trong lễ ký kết hợp tác chiến lược ngày 17.11.2025





Giải quyết những thách thức cấp bách về sức khỏe sinh sản

Việt Nam hiện có hơn 20 triệu thanh thiếu niên trong độ tuổi 10-24, song song với đó là những thách thức về sức khỏe sinh sản.

Tỷ lệ sinh con ở tuổi vị thành niên vẫn còn cao: Trên toàn quốc, trong số 1.000 bé gái từ 15 đến 19 tuổi, có khoảng 42 bé gái sinh con và em bé còn sống. Trong các cộng đồng dân tộc thiểu số, tỷ lệ còn cao hơn nữa - 115/1.000, cho thấy mức độ đáng lo ngại về tình trạng mang thai sớm ở nhóm dân cư này.

Về chăm sóc sức khỏe sinh sản, hiện gần 59% phụ nữ đang kết hôn hoặc sống chung như vợ chồng sử dụng các biện pháp tránh thai hiện đại. Trong khi đó, tỷ lệ không sử dụng biện pháp tránh thai ở phụ nữ đã kết hôn là 10,1%, ở phụ nữ trẻ chưa kết hôn lên tới 40,7%, phản ánh khoảng trống đáng kể trong việc tiếp cận dịch vụ sức khỏe sinh sản của nhóm thanh niên.

Những con số này cho thấy vẫn còn sự bất bình đẳng trong tiếp cận dịch vụ chăm sóc sức khỏe sinh sản, đặc biệt trong nhóm thanh thiếu niên và phụ nữ. Vì vậy, việc mở rộng tiếp cận y tế, giảm mang thai tuổi vị thành niên và thúc đẩy quyền tự quyết là nền tảng quan trọng để hướng tới một xã hội khỏe mạnh và bình đẳng hơn.

Những hành động chiến lược vì phụ nữ và giới trẻ

Để hiện thực hóa cam kết chung, Biên bản ghi nhớ giữa UNFPA và Organon tập trung vào bốn mục tiêu hành động trọng tâm, hướng tới giải pháp bền vững cho các vấn đề sức khỏe sinh sản - sức khỏe tình dục tại Việt Nam:

1. Hỗ trợ việc xây dựng, thực hiện và giám sát các chính sách và hành động dựa trên bằng chứng, nhằm ứng phó hiệu quả với sự thay đổi nhân khẩu học.

2. Giải quyết các vấn đề dân số dai dẳng và mới nổi ảnh hưởng đến thanh thiếu niên và phụ nữ.

3. Tăng cường hợp tác đa bên trong việc thúc đẩy sức khỏe sinh sản, sức khỏe tình dục.

4. Thúc đẩy sự tham gia và trao quyền cho thanh niên và phụ nữ trong các hoạt động vận động và các chương trình về sức khỏe sinh sản, sức khỏe tình dục.

Bốn mục tiêu này không chỉ định hướng hành động cụ thể cho hai bên, mà còn khẳng định tầm nhìn dài hạn trong việc xây dựng một xã hội nơi mọi phụ nữ và thanh niên đều được trao quyền để sống khỏe mạnh và phát triển toàn diện.

Tầm nhìn chung từ những người đứng đầu

Phát biểu tại sự kiện, bà Võ Thị Thúy Hà, Tổng Giám đốc của Organon Việt Nam, chia sẻ: "Tiếp cận thông tin chính xác là nền tảng của công bằng y tế. Quan hệ đối tác này nhằm đảm bảo mọi phụ nữ Việt Nam có kiến thức và sự tự tin để đưa ra lựa chọn sáng suốt về sức khỏe sinh sản. Organon cam kết cải thiện sức khỏe và hạnh phúc của phụ nữ, bởi khi phụ nữ phát triển, gia đình và cộng đồng cũng phát triển".

Đồng thời, ông Matt Jackson, Trưởng đại diện UNFPA tại Việt Nam, cho biết thêm: "Chúng tôi sẽ tiếp tục nỗ lực để mọi thai kỳ đều được mong muốn, mọi ca sinh đều an toàn và mọi thanh thiếu niên đều có thể phát huy hết tiềm năng của mình. Đây là trọng tâm trong cam kết của chúng tôi nhằm đạt được ba mục tiêu ba không vào năm 2030: không còn nhu cầu tránh thai chưa được đáp ứng; không còn tử vong mẹ có thể phòng tránh; và không còn bạo lực giới cùng các thực hành có hại như tảo hôn và cắt bỏ bộ phận sinh dục nữ".

Bà Võ Thị Thúy Hà phát biểu về tầm nhìn và cam kết của chương trình

Lộ trình hành động và cam kết lâu dài

Tầm quan trọng của sự hợp tác này còn được nhấn mạnh qua sự tham dự của các đại diện đến từ UNFPA và Organon dưới sự chứng kiến của các đại diện Cục Dân số - Bộ Y tế, Cục Thống kê - Bộ tài chính, Cơ quan Liên Hợp Quốc về bình đẳng giới và Trao quyền cho Phụ nữ, cùng các chuyên gia dân số.

Biên bản ghi nhớ sẽ chính thức có hiệu lực từ tháng 11.2025, mở ra cam kết dài hạn hướng tới tương lai nơi mọi thanh thiếu niên và phụ nữ đều được trao quyền để sống khỏe mạnh và đưa ra quyết định cho chính tương lai của mình.

Sự kiện có sự tham dự của đại diện các bên, khẳng định tầm quan trọng của hợp tác liên ngành