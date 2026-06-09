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Sức khỏe Khỏe đẹp mỗi ngày

Organon cùng Thong Thả Show đưa kiến thức tránh thai an toàn đến công nhân Điềm Thụy

Thông tin dịch vụ
Thông tin dịch vụ
09/06/2026 15:47 GMT+7

Thong Thả Show - chương trình do Organon thực hiện và được Cục Dân số hỗ trợ chuyên môn kĩ thuật, đã diễn ra thành công tại Khu công nghiệp Điềm Thụy, Thái Nguyên. Sự kiện tạo không gian chia sẻ, giúp nữ công nhân nâng cao nhận thức về tránh thai an toàn để tự tin làm chủ cuộc sống.

Vào ngày 18.4.2026, tiếp nối hành trình bảo vệ sức khỏe sinh sản cộng đồng, chuỗi sự kiện "Thong Thả Show" vừa ghi dấu ấn tại Khu công nghiệp (KCN) Điềm Thụy, Thái Nguyên bằng sự tham gia đông đảo của gần 500 anh chị em công nhân viên. Chương trình không chỉ củng cố hiểu biết về những cách phòng tránh thai ngoài ý muốn mà còn thúc đẩy nhận thức về vai trò của việc phòng tránh thai, nếu tránh thai sai cách dẫn tới các bệnh lý lây nhiễm, mang thai ngoài ý muốn và nguy cơ cao nhất là vô sinh.

Organon cùng Thong Thả Show đưa kiến thức tránh thai an toàn đến công nhân Điềm Thụy- Ảnh 1.

Tại đây, TS-BS Nguyễn Thị Thu Phương - Giám đốc Trung tâm Hỗ trợ sinh sản, Bệnh viện Bạch Mai và giảng viên cao cấp Trường đại học Y Hà Nội, đã mang đến những chia sẻ chuyên sâu về ưu và nhược điểm của từng biện pháp tránh thai. Qua đó, các anh chị em công nhân viên không chỉ hiểu rõ hơn về cơ chế, mức độ hiệu quả và tính phù hợp của từng biện pháp, mà còn có thêm cơ sở để lựa chọn giải pháp phù hợp với nhu cầu và thể trạng của bản thân, hướng đến việc chủ động phòng tránh thai một cách an toàn và bền vững.

Organon cùng Thong Thả Show đưa kiến thức tránh thai an toàn đến công nhân Điềm Thụy- Ảnh 2.

Trong số các biện pháp pháp được giới thiệu, biện pháp tránh thai dài hạn được đánh giá cao nhờ hiệu quả vượt trội. Với thời gian tránh thai kéo dài từ 3 đến 5 năm, đây được xem là giải pháp tiện lợi, giúp tiết kiệm thời gian, giảm áp lực ghi nhớ hằng ngày và tối ưu chi phí về lâu dài. Tuy nhiên, để lựa chọn phương pháp phù hợp nhất, chị em nên tham khảo ý kiến của các bác sĩ chuyên môn, đồng thời tìm hiểu kỹ về cơ chế hoạt động cũng như những tác dụng không mong muốn có thể gặp ở từng biện pháp, từ đó đưa ra quyết định an toàn và phù hợp với thể trạng, nhu cầu cá nhân.

Organon cùng Thong Thả Show đưa kiến thức tránh thai an toàn đến công nhân Điềm Thụy- Ảnh 3.

 Chương trình cũng mở ra một không gian an toàn và cởi mở, nơi người tham gia có thể thoải mái gửi những câu hỏi ẩn danh xoay quanh chăm sóc sức khỏe sinh sản và được bác sĩ trực tiếp giải đáp tận tình. Đây không chỉ là cơ hội để tháo gỡ những băn khoăn khó nói, mà còn giúp mỗi người tiếp cận kiến thức đúng đắn một cách gần gũi, dễ tiếp nhận hơn. Bên cạnh đó, sự kiện còn mang đến những phút giây giao lưu, giải trí sôi động, tạo nên trải nghiệm vừa thư giãn vừa hữu ích, giúp chủ đề sức khỏe sinh sản và phòng tránh thai trở nên nhẹ nhàng, tự nhiên và dễ chia sẻ hơn bao giờ hết.

Organon cùng Thong Thả Show đưa kiến thức tránh thai an toàn đến công nhân Điềm Thụy- Ảnh 4.

Organon cùng Thong Thả Show đưa kiến thức tránh thai an toàn đến công nhân Điềm Thụy- Ảnh 5.

Nối dài mục tiêu chăm sóc sức khỏe cộng đồng, "Thong Thả Show" đã có một trạm dừng đầy ý nghĩa tại Khu công nghiệp Điềm Thụy, Thái Nguyên.

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Organon là một tập đoàn dược phẩm toàn cầu, với sứ mệnh cung cấp các loại thuốc, giải pháp y khoa hiệu quả giúp cuộc sống mạnh khỏe hơn vào mỗi ngày. Organon có mặt tại hơn 140 quốc gia với hơn 60 loại thuốc thuộc nhiều lĩnh vực điều trị: sức khỏe sinh sản, tim mạch, da liễu, dị ứng, hen suyễn và các lĩnh vực khác. Trong đó, chăm sóc sức khỏe phụ nữ là một trong những ưu tiên hàng đầu của tập đoàn.

Với hơn 40 năm hiện diện tại Việt Nam, Organon đã đồng hành cùng hàng triệu phụ nữ, mang đến những giải pháp y tế an toàn, hiệu quả và chất lượng cao. Không chỉ dừng ở sản phẩm, Organon còn không ngừng theo đuổi sứ mệnh trao quyền cho phụ nữ, để họ được tiếp cận thông tin chuẩn xác, lựa chọn đúng đắn và chủ động hơn trong việc chăm sóc sức khỏe sinh sản.


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