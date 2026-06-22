Organon cùng Thong Thả Show mang kiến thức sức khỏe sinh sản đến Trường đại học Nha Trang

Khi kiến thức tránh thai được chia sẻ một cáh gần gũi với các bạn trẻ

Ngày 15.5 vừa qua, Thong Thả Show đã diễn ra thành công tại Trường đại học Nha Trang với sự tham gia của gần 500 sinh viên. Chương trình nằm trong chuỗi hoạt động được thực hiện bởi Organon với sự hỗ trợ chuyên môn kĩ thuật bởi Cục Dân số nhằm đồng hành cùng các bạn trẻ trong hành trình chủ động tìm hiểu và bảo vệ sức khỏe sinh sản.

Với cách tiếp cận trẻ trung, gần gũi và không phán xét, Thong Thả Show giúp các bạn sinh viên nhìn nhận việc chăm sóc sức khỏe sinh sản như một phần quan trọng của tình yêu có trách nhiệm: yêu thương bản thân, tôn trọng đối phương và chủ động lựa chọn thời điểm mang thai khi thật sự sẵn sàng.

Trong khuôn khổ chương trình, phần chia sẻ từ ThS-BS. Nguyễn Hiền Minh - Giám đốc Y khoa Công ty Cổ phần Dược phẩm Pharmacity và giảng viên Bộ môn sinh lý, Trường đại học Y dược TP.HCM, đã mang đến nhiều kiến thức thiết thực xoay quanh các biện pháp tránh thai hiện nay. Từ cơ chế hoạt động, ưu - nhược điểm đến những lưu ý khi tham khảo từng phương pháp, phần tư vấn giúp sinh viên có thêm thông tin đúng đắn để chủ động bảo vệ bản thân một cách an toàn và phù hợp. Để các kiến thức y khoa trở nên dễ tiếp cận hơn, chương trình lồng ghép nhiều hoạt động tương tác như minigame trả lời câu hỏi, gửi câu hỏi ẩn danh và nhận nhiều phần quà hấp dẫn. Không khí cởi mở của sự kiện đã khuyến khích sinh viên mạnh dạn đặt câu hỏi, chia sẻ quan điểm và "ôn bài" về sức khỏe sinh sản theo cách tự nhiên, nhẹ nhàng hơn.

Điểm nhấn của Thong Thả Show tại Trường đại học Nha Trang là sự xuất hiện của Ông Thỉ Bà Long, cặp đôi sáng tạo nội dung được nhiều bạn trẻ yêu mến bởi những chia sẻ tích cực về tình yêu và mối quan hệ. Tại chương trình, cả hai đã kể lại câu chuyện đồng hành cùng nhau suốt 5 năm, đồng thời chia sẻ quan điểm về việc chủ động bảo vệ sức khỏe sinh sản trong tình yêu. Với Ông Thỉ Bà Long, "Yêu Thong Thả" không chỉ là yêu vui vẻ, thoải mái, mà còn là yêu có hiểu biết, có trách nhiệm và không để những lo lắng ngoài ý muốn ảnh hưởng đến tương lai.

Thông qua Thong Thả Show, Organon mong muốn lan tỏa thông điệp: chủ động tìm hiểu và tham khảo biện pháp tránh thai phù hợp là cách người trẻ bảo vệ sức khỏe, bảo vệ tương lai và trao cho bản thân quyền được quyết định khi nào sẵn sàng làm cha mẹ.

Chủ động tránh thai - Chủ động bảo vệ tương lai

Theo chia sẻ từ ThS-BS. Nguyễn Hiền Minh, mỗi biện pháp tránh thai đều có ưu điểm, lưu ý và mức độ phù hợp khác nhau tùy theo tình trạng sức khỏe, nhu cầu và lối sống của từng người. Việc tham khảo biện pháp nên dựa trên tình trạng sức khỏe, nhu cầu cá nhân, lối sống và tư vấn từ bác sĩ hoặc nhân viên y tế tại các cơ sở uy tín. Đây cũng là thông điệp quan trọng mà Organon mong muốn nhấn mạnh: tránh thai không chỉ là một lựa chọn cá nhân, mà còn là một quyết định cần được đặt trên nền tảng thông tin chính xác và sự tư vấn phù hợp.

