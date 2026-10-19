Organon đồng hành cùng phụ nữ trang bị kiến thức, chủ động hành trình làm mẹ

Chương trình cũng đã góp phần đánh dấu thêm một điểm dừng nữa trên hành trình trao quyền cho phụ nữ Việt chủ động bảo vệ sức khỏe sinh sản chính mình.

Đồng hành chia sẻ kiến thức về sức khỏe sinh sản cùng hàng trăm anh chị em công nhân

Trong thời đại mà thông tin về sức khỏe sinh sản có thể dễ dàng tìm thấy ở trên mạng, việc xác định đâu là thông tin đáng tin cậy và phù hợp với bản thân không phải lúc nào cũng đơn giản. Đặc biệt, với những phụ nữ còn gặp hạn chế trong việc tiếp cận và cập nhật kiến thức tránh thai, cơ hội được trực tiếp trao đổi với chuyên gia là điều cần thiết.

Với mong muốn đồng hành cùng phụ nữ Việt Nam, Thong Thả Show với sự đồng hành của Organon cùng sự hỗ trợ chuyên môn kỹ thuật bởi Cục Dân số đã tiếp tục mang những kiến thức thiết thực về sức khỏe sinh sản đến với cộng đồng. Lần này, chương trình đến với Công ty YoungIn Vina, tạo nên một không gian đối thoại cởi mở để người tham gia có thể chia sẻ những câu hỏi, băn khoăn và nhu cầu thực tế liên quan đến sức khỏe sinh sản.

Không gian Thong Thả Show tại Công ty YoungIn Vina (Bình Dương)

Những chia sẻ từ người tham gia giúp chuyên gia thấu hiểu và đưa ra những tư vấn

Đồng hành cùng điểm đến Bình Dương lần này là BS.CKII Lý Thanh Xuân - Trưởng khoa Kế hoạch gia đình tại Bệnh viện Hùng Vương. Sự góp mặt của bác sĩ đã mang đến những kiến thức chuyên môn bổ ích từ tâm sinh lý cho đến những biện pháp tránh thai kinh tế phù hợp với đối tượng công nhân viên. Trong đó, bác sĩ cũng nhấn mạnh tầm quan trọng của việc chủ động chọn thời điểm mang thai phù hợp và trang bị tâm thế sẵn sàng nhất giúp các bạn nữ có thêm tự tin khi bước vào hành trình làm mẹ. Sự hiện diện của chuyên gia không chỉ giúp người tham gia tiếp cận thông tin đáng tin cậy mà còn tạo cơ hội để những câu hỏi và băn khoăn vốn có thể khó chia sẻ được trực tiếp lắng nghe và giải đáp.

Bác sĩ Lý Thanh Xuân mang đến những kiến thức tránh thai bổ ích giúp các bạn trẻ hiểu thêm ưu nhược điểm từ các biện pháp tránh thai

Trang bị kiến thức về tránh thai để chủ động hơn trong hành trình làm mẹ

Một trong những thông điệp được chia sẻ tại chương trình là tầm quan trọng của việc trang bị kiến thức về các biện pháp tránh thai. Khi hiểu rõ hơn về những lựa chọn hiện có và chủ động trao đổi với chuyên gia, phụ nữ có thể tìm hiểu những biện pháp phù hợp với nhu cầu, tình trạng sức khỏe và điều kiện của bản thân.

Trong đó, biện pháp tránh thai dài hạn được đánh giá là đạt hiệu quả cao lên đến hơn 99% khi sử dụng đúng cách, đồng thời giúp giảm áp lực ghi nhớ hằng ngày, mang lại sự thuận tiện cho việc chủ động kế hoạch sinh sản trong thời gian dài, có thể kéo dài nhiều năm, nhờ đó có thể tiết kiệm thời gian và chi phí liên quan đến việc sử dụng các biện pháp tránh thai ngắn hạn thường xuyên. Các biện pháp này bao gồm que cấy tránh thai, dụng cụ tử cung (vòng tránh thai) chứa nội tiết hoặc dụng cụ tử cung (vòng tránh thai) bằng đồng. Tuy vậy, bác sĩ khuyến khích chị em nên tìm hiểu và trao đổi với nhân viên y tế hoặc bác sĩ trước khi lựa chọn biện pháp tránh thai. Việc này giúp hiểu rõ cách thức sử dụng, những tác dụng không mong muốn có thể gặp phải, từ đó lựa chọn được phương pháp phù hợp với tình trạng sức khỏe và nhu cầu của bản thân.

Cơ hội để phụ nữ thoải mái đón nhận những thông điệp sức khỏe và chủ động bảo vệ bản thân mình





Những bạn trẻ đã tham gia chương trình góp phần lan tỏa thông điệp chủ động bảo vệ sức khỏe sinh sản của nữ giới

Ngoài những phần giao lưu còn có những phần giao lưu với nhiều phần quà hấp dẫn

Bên cạnh những kiến thức được chia sẻ, một trong những giá trị mà Thong Thả Show mong muốn mang đến là một không gian nơi người tham gia có thể thoải mái đặt câu hỏi và trao đổi về những vấn đề thường được xem là nhạy cảm. Thông qua những cuộc trò chuyện và tư vấn trực tiếp, chương trình góp phần giúp người tham gia tháo gỡ những băn khoăn, rào cản tâm lý và hiểu đúng hơn về sức khỏe sinh sản cũng như những lựa chọn của bản thân.

Với sự đồng hành từ Organon cùng sự hỗ trợ chuyên môn kĩ thuật bởi Cục Dân số, chương trình mong muốn lan tỏa tinh thần: Lựa chọn biện pháp tránh thai phù hợp không chỉ là bảo vệ sức khỏe và tương lai, mà còn là trao cho bản thân quyền chủ động lựa chọn thời điểm mang thai phù hợp khi được trang bị đầy đủ kiến thức với một tâm thế sẵn sàng bước vào hành trình mẹ.

Organon là một tập đoàn dược phẩm toàn cầu, với sứ mệnh cung cấp các loại thuốc, giải pháp y khoa hiệu quả giúp cuộc sống mạnh khỏe hơn vào mỗi ngày. Organon có mặt tại hơn 140 quốc gia với hơn 60 thuốc thuộc nhiều lĩnh vực điều trị: sức khỏe sinh sản, tim mạch, da liễu, dị ứng, hen suyễn và các lĩnh vực khác. Trong đó, chăm sóc sức khỏe phụ nữ là một trong những ưu tiên hàng đầu của tập đoàn. Với hơn 40 năm hiện diện tại Việt Nam, Organon đã đồng hành cùng hàng triệu phụ nữ, mang đến những giải pháp y tế an toàn, hiệu quả và chất lượng cao. Không chỉ dừng ở sản phẩm, Organon còn không ngừng theo đuổi sứ mệnh trao quyền cho phụ nữ, để họ được tiếp cận thông tin chuẩn xác, lựa chọn đúng đắn và chủ động hơn trong việc chăm sóc sức khỏe sinh sản.



