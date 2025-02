Oscar 2025 bị đảo lộn sau bê bối của nữ diễn viên chuyển giới

Karla Sofía Gascón, nữ diễn viên được đề cử cho hạng mục Nữ chính xuất sắc nhất tại Oscar 2025 với bộ phim Emilia Pérez, đang đối mặt với làn sóng chỉ trích dữ dội vì những phát ngôn gây tranh cãi trong quá khứ liên quan đến các chủ đề nhạy cảm như tôn giáo và sắc tộc.

Vụ lùm xùm này không chỉ ảnh hưởng nghiêm trọng đến hình ảnh cá nhân cô mà còn gây tổn thất "dây chuyền" cho Emilia Pérez - tác phẩm của Netflix từng được kỳ vọng là ứng viên hàng đầu trong mùa giải thưởng năm nay.

Giữa bối cảnh có nhiều sự xáo trộn này, câu hỏi lớn nhất được đặt ra là bộ phim nào sẽ tận dụng cơ hội để bứt phá tại Oscar 2025? Ảnh: Reuters

Theo các dự đoán mới nhất, A Complete Unknown của Searchlight đang trở thành tác phẩm sáng giá nhất để hưởng lợi từ tình thế hiện tại. Bộ phim không chỉ có đà tăng trưởng mạnh mẽ vào phút chót mà còn được đánh giá là rất phù hợp với hệ thống bầu chọn ưu tiên mà Viện Hàn lâm Khoa học và Nghệ thuật Điện ảnh Mỹ áp dụng để chọn ra Phim xuất sắc nhất.

Không những thế, A Complete Unknown của đạo diễn James Mangold còn được kỳ vọng sẽ chiến thắng giải Kịch bản chuyển thể xuất sắc nhất tại Writers Guild of America Awards (giải thưởng của Hội Biên kịch Mỹ), cơ hội đoạt giải tại Producers Guild Awards (giải thưởng của Hiệp hội các nhà sản xuất Mỹ) và thậm chí là giải Screen Actors Guild Awards (giải thưởng do Nghiệp đoàn Diễn viên Màn ảnh Mỹ trao tặng) cho dàn diễn viên xuất sắc nhất.

Tuy nhiên, cuộc đua đến các giải thưởng chưa bao giờ dễ đoán. Bên cạnh A Complete Unknown, một loạt các đối thủ đáng gờm khác vẫn đang bám sát, chẳng hạn như The Brutalist của A24 được kỳ vọng sẽ giành chiến thắng tại Directors Guild of America (giải thưởng của Hiệp hội đạo diễn Mỹ). Conclave của Focus nhiều khả năng chiến thắng giải Phim xuất sắc nhất tại British Academy of Film and Television Arts (BAFTA). Wicked của Universal có thể đoạt giải Screen Actors Guild Awards cho dàn diễn viên xuất sắc nhất. Anora của Neon được dự đoán sẽ giành giải Kịch bản gốc xuất sắc nhất tại giải thưởng của Hội Biên kịch Mỹ.

Oscar vẫn luôn là sân khấu của những điều bất ngờ, vậy nên dù bị ảnh hưởng bởi scandal của diễn viên nhưng Emilia Pérez vẫn được đánh giá cao Ảnh: Reuters

Dù bị ảnh hưởng nặng nề bởi bê bối, Emilia Pérez vẫn có thể ghi dấu ấn tại một số giải thưởng. Điều này xuất phát từ thực tế là một số tổ chức đã hoàn tất việc bỏ phiếu trước khi vụ việc của Karla Sofía Gascón bùng nổ. Vì thế, không loại trừ khả năng bộ phim sẽ đạt được thành công tại các sự kiện sắp như Critics Choice Awards...

Những gì đang diễn ra cho thấy Oscar 2025 sẽ đầy rẫy những bất ngờ. Việc các yếu tố ngoài chuyên môn ảnh hưởng trực tiếp đến kết quả cuối cùng không phải là điều mới, nhưng sự việc lần này đặc biệt bởi mức độ ảnh hưởng sâu rộng của nó.