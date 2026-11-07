Ovaltine ra mắt dòng sản phẩm mới dành cho người trưởng thành năng động

Ngày 5.11.2026 tại TP.HCM, thương hiệu Ovaltine chính thức trình làng dòng sản phẩm Ovaltine mới đi kèm thông điệp "Vẫn Khỏe. Vẫn Trẻ. Vẫn ACTIVE."

Ra mắt sản phẩm Ovaltine Active Plus+ tại sự kiện

Ông Nguyễn Quang Uy - Giám đốc Điều hành khu vực Việt Nam, Lào, Campuchia và Philippines - chia sẻ: "Tuổi tác không nên giới hạn những trải nghiệm mới; chúng tôi khuyến khích người trưởng thành chủ động quan tâm đến dinh dưỡng và vận động để tiếp tục theo đuổi những điều mình yêu thích".



Sự kiện ra mắt khẳng định cam kết đổi mới của Ovaltine trong hành trình phục vụ đa dạng nhu cầu dinh dưỡng qua từng giai đoạn cuộc sống, góp phần lan tỏa lối sống tích cực cho cộng đồng.