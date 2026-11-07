Ovaltine ra mắt dòng sản phẩm mới dành cho người trưởng thành năng động

Ngày 5.11.2026 tại TP.HCM, thương hiệu Ovaltine chính thức trình làng dòng sản phẩm Ovaltine mới đi kèm thông điệp "Vẫn Khỏe. Vẫn Trẻ. Vẫn ACTIVE."
Ông Nguyễn Quang Uy - Giám đốc Điều hành khu vực Việt Nam, Lào, Campuchia và Philippines - chia sẻ: "Tuổi tác không nên giới hạn những trải nghiệm mới; chúng tôi khuyến khích người trưởng thành chủ động quan tâm đến dinh dưỡng và vận động để tiếp tục theo đuổi những điều mình yêu thích".
Sự kiện ra mắt khẳng định cam kết đổi mới của Ovaltine trong hành trình phục vụ đa dạng nhu cầu dinh dưỡng qua từng giai đoạn cuộc sống, góp phần lan tỏa lối sống tích cực cho cộng đồng.
Thực phẩm bổ sung Ovaltine Active Plus+ thức uống sữa lúa mạch dạng bột tiện lợi, hướng đến việc đồng hành cùng người trưởng thành chủ động chăm sóc bản thân.
Điểm nổi bật của sản phẩm là công thức 7 trong 1 chứa 17 vi chất thiết yếu kết hợp cùng Beta-glucan và bột hoa cúc, giúp bổ sung nguồn dưỡng chất đa dạng, góp phần duy trì thể trạng dẻo dai và tiếp thêm năng lượng cho ngày dài năng động. Với khẩu phần 60g mỗi ngày, sản phẩm mang lại giải pháp chăm sóc thể chất thuận tiện bên cạnh chế độ ăn uống cân bằng và vận động hợp lý.
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