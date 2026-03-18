Pakistan - Afghanistan leo thang xung đột: Vì sao từ bạn thành thù?
La Vi
18/03/2026 13:26 GMT+7

Pakistan đã là đồng minh thân thiết nhất của Taliban Afghanistan trong nhiều thập kỷ. Chính Islamabad đã giúp khai sinh ra Taliban vào đầu những năm 1990. Vậy điều gì đã xảy ra khiến hai bên "chuyển bạn thành thù"?

Xung đột giữa Pakistan và Afghanistan đã leo thang nghiêm trọng sau khi chính quyền Taliban của Afghanistan cáo buộc Islamabad giết hại hàng trăm dân thường trong một cuộc không kích nhằm vào bệnh viện cai nghiện ma túy hồi giữa tháng 3.

Pakistan bác bỏ cáo buộc này, tuyên bố đã "nhắm mục tiêu chính xác" vào các địa điểm quân sự và khủng bố.

Sự việc diễn ra sau nhiều tháng giao tranh biên giới giữa hai nước láng giềng Hồi giáo, phá vỡ mối quan hệ khăng khít hàng thập kỷ.

Vậy điều gì đã xảy ra?

Tại sao hai nước láng giềng lại bất đồng?

Pakistan đã giúp khai sinh ra Taliban vào đầu những năm 1990.

Đây là một phần trong chiến lược của Islamabad nhằm xử lý mối quan hệ đối địch với Ấn Độ.

Năm 2021, Pakistan hoan nghênh việc Taliban trở lại nắm quyền ở Afghanistan.

Nhưng quan hệ nhanh chóng xấu đi.

Tiến sĩ Farzana Shaikh, Viện Chatham House, nhận định: "Tôi cho rằng nguyên nhân khiến quan hệ hai nước trở nên xấu đi phần lớn liên quan đến thực tế là bạo lực của phiến quân ở Pakistan đã gia tăng mạnh mẽ kể từ khi chính quyền Taliban lên nắm quyền ở Afghanistan. Và Pakistan quy trách nhiệm cho Taliban Afghanistan về tình trạng bạo lực này".

Pakistan cáo buộc Afghanistan điều gì?

Islamabad cho rằng Afghanistan đang che chở cho các tay súng thù địch, bao gồm cả những thành viên thuộc một nhóm được gọi là TTP.

TTP thường được gọi là Taliban Pakistan.

Nhóm này đứng sau vụ tấn công năm 2012 nhằm vào nữ sinh Malala Yousafzai, người sau này đã nhận giải Nobel Hòa bình.

"Trong nhiều năm, giới quân sự và chính trị Pakistan đã tìm cách phân biệt giữa hai nhóm: giữa cái gọi là Taliban tốt ở Afghanistan và Taliban xấu, những kẻ chống lại nhà nước Pakistan. Nhưng... nhiều nhà quan sát vẫn luôn tin rằng có mối liên hệ ý thức hệ chặt chẽ giữa hai nhóm này", bà Shaikh cho hay.

Bên ngoài bệnh viện cai nghiện ma túy bị tấn công ở Kabul, Afghanistan

Ngay trước khi Pakistan tuyên bố "chiến tranh trực diện" vào cuối tháng 2, các nguồn tin an ninh cho biết đã nắm được "bằng chứng không thể chối cãi" cho thấy các tay súng ở Afghanistan, bao gồm cả TTP, đứng sau làn sóng tấn công chết người gần đây.

Kết luận này được đưa ra bất chấp việc Kabul nhiều lần phủ nhận việc cho phép các tay súng sử dụng lãnh thổ Afghanistan để tấn công Pakistan.

Điều gì có thể xảy ra tiếp theo?

Một số nhà phân tích cho rằng Pakistan, quốc gia sở hữu vũ khí hạt nhân, có thể sẽ tăng cường chiến dịch quân sự của mình.

Mặc dù các nước như Trung Quốc đang cố gắng làm trung gian hòa giải.

Tiến sĩ Farzana cho biết một giải pháp ngoại giao sẽ rất khó khăn vì những nỗ lực trước đây chưa thực sự hiệu quả.

Bà nói vấn đề là hai bên tính toán thiệt hơn như thế nào: "Cả hai bên đều có nhiều thứ để mất trong đợt xung đột này. Chính phủ Afghanistan, tất nhiên, về cơ bản là kẻ không được hoan nghênh trong cộng đồng quốc tế, vẫn đang chịu nhiều lệnh trừng phạt. Về phần Pakistan, nước này đang có rất nhiều vấn đề".

Những vấn đề này bao gồm từ lực lượng ly khai ở vùng tây bắc giàu tài nguyên đến căng thẳng biên giới phía đông với Ấn Độ.

Bà Farzana cho biết Pakistan đơn giản là không thể đối phó với xung đột trên quá nhiều mặt trận cùng một lúc.

Pakistan đã ném bom thủ đô Kabul của Afghanistan và các thành phố khác khi giao tranh lan rộng sau các cuộc tấn công trước đó từ Afghanistan nhằm vào các vị trí quân sự của Pakistan dọc theo biên giới chung.

