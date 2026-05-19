Pakistan đưa quân đến Ả Rập Xê Út khi xung đột bùng nổ ở Iran

Các máy bay chiến đấu của Không quân Pakistan tham gia diễn tập ở biển Bắc Ả Rập hồi tháng 2.2023 ảnh: reuters

Việc triển khai lực lượng Pakistan, mà quy mô trên thực tế lần đầu được Reuters công bố hôm 18.5, đã được 3 quan chức an ninh và 2 nguồn tin chính phủ xác nhận.

Tất cả những nguồn tin này đều mô tả đây là lực lượng quy mô lớn, có năng lực tác chiến, nhằm hỗ trợ quân đội Ả Rập Xê Út trong trường hợp nước này bị tấn công.

Theo các nguồn tin, Pakistan đã đưa một phi đội đầy đủ gồm khoảng 16 tiêm kích, đa số là dòng JF-17 do Pakistan và Trung Quốc hợp tác sản xuất, đến Ả Rập Xê Út vào đầu tháng 4. Bên cạnh đó, Pakistan được cho tiếp tục điều thêm hai phi đội máy bay không người lái (UAV) đến nơi.

Toàn bộ 5 nguồn tin cho hay việc triển khai bao gồm khoảng 8.000 binh sĩ, kèm theo cam kết sẽ gửi thêm nếu cần, cũng như một hệ thống phòng không HQ-9 của Trung Quốc.

Hệ thống trên được nhân sự Pakistan vận hành dựa trên nguồn tài chính do Ả Rập Xê Út cấp.

Việc triển khai quân được diễn ra dựa trên thỏa thuận phòng thủ chung được ký kết song phương hồi năm ngoái. Các điều khoản đầy đủ của thỏa thuận vẫn đang được giữ bí mật, nhưng hai bên đều nói rằng hiệp ước yêu cầu đối tác hỗ trợ phòng thủ lẫn nhau trong trường hợp có bên bị tấn công.

Bộ Quốc phòng Pakistan Khawaja Asif trước đó ám chỉ rằng thỏa thuận trên đã đặt Ả Rập Xê Út dưới "ô hạt nhân" của Pakistan.

Quân đội Pakistan, văn phòng đối ngoại và văn phòng truyền thông chính phủ Ả Rập Xê Út chưa phản hồi về yêu cầu thông tin liên quan đến hoạt động triển khai trên.