Pakistan khước từ đối thoại với Afghanistan giữa chiến sự

Giao tranh tái diễn

Hôm qua 2.3, Bộ Quốc phòng Afghanistan thông báo không quân nước này đã tấn công các cơ sở quân sự Pakistan trong ngày với sự hỗ trợ của máy bay không người lái (UAV), gồm căn cứ không quân Nur Khan tại TP.Rawalpindi, trụ sở Quân đoàn 12 tại TP.Quetta và một vài căn cứ khác. Theo Kênh truyền hình WION, không quân Afghanistan công bố video quay cảnh một chiếc UAV được cho là tham gia cuộc tấn công tại các căn cứ Pakistan. Afghanistan tuyên bố đợt tấn công nhằm đáp trả những cuộc không kích gần đây của quân đội Pakistan trên lãnh thổ Afghanistan.

Ngày 27.2, Pakistan tuyên bố chiến tranh với chính thể Taliban tại Afghanistan sau hàng loạt vụ tấn công mà họ cáo buộc xuất phát từ bên kia biên giới. Vào đêm 26.2, Taliban phát động cuộc tấn công các vị trí quân sự Pakistan dọc biên giới nhằm đáp trả một đợt không kích trước đó của nước láng giềng mà Taliban cho là nhắm vào dân thường tại Afghanistan. Pakistan bác bỏ cáo buộc này, nhấn mạnh chỉ nhắm vào các lực lượng vũ trang. Islamabad tố cáo Taliban dung túng các lực lượng cực đoan đứng sau những vụ tấn công tại Pakistan nhưng Taliban bác bỏ cáo buộc này.

Thành viên Taliban tuần tra tại tỉnh Khost (Afghanistan), giáp giới Pakistan, ngày 28.2 ẢNH: AFP

Từ đó, hai bên liên tục ăn miếng trả miếng. Máy bay Pakistan đã oanh tạc khắp các thành phố Afghanistan trong ngày 27.2. Ngày 1.3, nhiều tiếng nổ vang lên tại thủ đô Kabul vào lúc bình minh và theo sau đó là một loạt tiếng súng. AFP đưa tin rằng căn cứ không quân Bagram ở đông nam Afghanistan, từng là nơi đồn trú của lực lượng Mỹ, đã hứng chịu các đợt không kích trong ngày 1.3 nhưng cảnh sát địa phương tuyên bố lực lượng phòng không đã hóa giải đợt tấn công của máy bay Pakistan. An ninh đã được tăng cường tại trung tâm Kabul vào tối 1.3 khi các phương tiện bị kiểm tra gắt gao.

Pakistan ra điều kiện

Đến nay, hai bên tuyên bố đã tiêu diệt nhiều binh sĩ của đối phương, trong khi giảm nhẹ thương vong của bên mình. Đài DW hôm qua dẫn lời Bộ trưởng Thông tin Pakistan Attaullah Tarar cho biết quân đội đã tiêu diệt khoảng 415 tay súng Taliban và nói chỉ có 12 binh sĩ Pakistan thiệt mạng. Trong khi đó, người phát ngôn Taliban Hamdullah Fitrat ước tính hơn 80 binh sĩ Pakistan thiệt mạng và tuyên bố Taliban đã chiếm được 27 chốt quân sự. Trước đó, Kabul nói chỉ có 13 binh sĩ của phe mình thiệt mạng.

Những nỗ lực ngoại giao do Ả Rập Xê Út và Qatar dẫn đầu vẫn chưa mang lại thỏa thuận ngừng bắn. Thủ tướng Pakistan Shehbaz Sharif đã hoãn chuyến thăm Nga dự kiến từ ngày 3 - 5.3 giữa leo thang chiến sự. Moscow đã kêu gọi hai bên ngừng bắn và giải quyết mâu thuẫn thông qua ngoại giao. Tuy nhiên, người phát ngôn Thủ tướng Pakistan Mosharraf Zaidi tuyên bố sẽ không đối thoại với Afghanistan chừng nào nước này chưa giải quyết mối đe dọa cực đoan.