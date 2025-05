Pakistan tuyên bố bắn hạ 5 máy bay của Ấn Độ

Trong thông báo trên mạng xã hội X ngày 7.5, chính phủ Pakistan đề cập không quân nước này đã bắn hạ chiếc tiêm kích thứ 5 của Ấn Độ, liên quan đến căng thẳng quân sự leo thang giữa hai nước vào sáng cùng ngày.

Ấn Độ không kích trả đũa vụ thảm sát Kashmir, Pakistan nói bắn rơi 5 máy bay

Phía Ấn Độ chưa đưa ra thông báo chính thức về thông tin Pakistan bắn rơi tiêm kích. Trong khi đó, Reuters dẫn lời các quan chức địa phương tại vùng Kashmir cho biết 3 tiêm kích đã rơi xuống địa phận Kashmir phần do Ấn Độ kiểm soát. Trước đó, một máy bay cũng đã được phát hiện rơi xuống khuôn viên trường học tại ngoại ô Kashmir. The Hindu cũng dẫn lời một quan chức chính phủ Ấn Độ nói ít nhất 3 máy bay đã rơi xuống những khu vực tại Kashmir.

Mảnh vỡ máy bay rơi xuống khuôn viên trường học ở làng Wuyan, vùng Kashmir ngày 7.5 ẢNH: AFP

Bộ trưởng Thông tin và Phát thanh Pakistan Attaullah Tarar cho biết “toàn thể đất nước” đang ủng hộ lực lượng vũ trang triển khai hành động trả đũa chống lại Ấn Độ.

Vào rạng sáng 7.5, quân đội Ấn Độ đã tấn công vào nhiều mục tiêu tại Pakistan, nói rằng đây là động thái đáp trả vụ tấn công tại thị trấn Pahalgam ở vùng Kashmir do Ấn Độ kiểm soát hôm 22.4. Vụ việc khiến 26 người thiệt mạng và Pakistan đã bác bỏ mọi cáo buộc liên quan. New Delhi cho biết 3 dân thường Ấn Độ đã thiệt mạng do trúng đạn pháo từ phía lực lượng Pakistan tại khu vực Kashmir. Pakistan chưa bình luận chi tiết này.

Bộ Ngoại giao Pakistan ra tuyên bố cáo buộc Ấn Độ thực hiện “hành động chiến tranh một cách vô cớ”. Ngoại trưởng Ấn Độ Subrahmanyam Jaishankar viết trên X nhấn mạnh: “Thế giới không được dung thứ cho chủ nghĩa khủng bố”. Cơ quan ngoại giao Pakistan nói phía New Delhi “sử dụng bóng ma khủng bố để gây nguy hiểm cho hòa bình và an ninh khu vực”.