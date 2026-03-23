Panasonic cùng doanh nghiệp F&B phát triển bền vững với giải pháp khí sạch chuẩn quốc tế

Chuẩn hóa môi trường vận hành hướng đến mục tiêu phát triển bền vững

Hiện nay, triển khai các tiêu chí quốc tế về vận hành bền vững đã trở thành chuẩn mực tất yếu trong chiến lược phát triển dài hạn của ngành F&B. Tại các thị trường tiên phong trong khu vực như Singapore, chứng nhận Green Mark về chất lượng không khí (IAQ) đã trở thành điều kiện bắt buộc để một đơn vị F&B có thể hiện diện tại phân khúc mặt bằng cao cấp.

Tương tự, Nhật Bản đã chính thức áp dụng tiêu chuẩn đánh giá mối nguy và an toàn thực phẩm HACCP cho toàn bộ hệ thống kinh doanh dịch vụ ăn uống kể từ năm 2021, nhằm thắt chặt kiểm soát an toàn vệ sinh.

Sự chuyển dịch này đã đặt ra bài toán cho các doanh nghiệp F&B Việt Nam trong việc chuẩn hóa môi trường vận hành theo các tiêu chí quốc tế. Việc kiểm soát chất lượng không khí, hệ thống thông gió và chủ động ức chế vi khuẩn không còn là yếu tố bổ trợ, mà đã trở thành tiêu chuẩn quan trọng để nâng cao chất lượng trải nghiệm và tạo lợi thế cạnh tranh dài hạn trên thị trường.

Hệ thống điều hòa thương mại của Panasonic tại nhà hàng T.N.Q (Bắc Ninh)

Trong bối cảnh đó, Panasonic định hướng vai trò trở thành đối tác chiến lược, đồng hành cùng doanh nghiệp F&B thông qua việc phát triển các giải pháp hướng tới sức khỏe toàn diện. Các giải pháp này không chỉ nâng cao chất lượng không khí trong không gian vận hành chuyên nghiệp, mà còn góp phần giúp doanh nghiệp đáp ứng các tiêu chuẩn quốc tế, hướng tới mục tiêu phát triển bền vững và thực thi cam kết trách nhiệm với cộng đồng.

Panasonic cùng doanh nghiệp F&B xây dựng không gian vận hành bền vững

Tại Việt Nam, Panasonic là đơn vị mang đến bộ giải pháp toàn diện cho không gian F&B chuyên nghiệp, từ nhà hàng, siêu thị đến nhà máy chế biến thực phẩm… Điểm nhấn quan trọng là thương hiệu với hơn một thế kỷ hoạt động trên toàn cầu đã đạt chứng nhận quốc tế HACCP International cho sản phẩm điều hòa thương mại ứng dụng công nghệ nanoe™ X thế hệ 3, kế tiếp thành tựu của thiết bị xử lý không khí ziaino™ trước đó.

Điều hòa thương mại tích hợp công nghệ nanoe™ X thế hệ 3 của Panasonic đạt chứng nhận quốc tế HACCP International

Đánh giá về bước tiến này, TS Nguyễn Xuân Tiên - Phó chủ tịch, Tổng thư ký Hội Khoa học kỹ thuật Lạnh và Điều hòa không khí Việt Nam nhận định: "An toàn thực phẩm vốn là vấn đề trọng yếu của ngành F&B, tuy nhiên chất lượng khí sạch trong không gian sản xuất và chế biến vẫn chưa được chú trọng đúng mức. Việc Panasonic lần đầu tiên tích hợp các tiêu chuẩn vệ sinh an toàn thực phẩm quốc tế vào hệ thống điều hòa không khí bên cạnh là một bước tiến công nghệ, còn là giải pháp mang tính định hướng cần được nhân rộng toàn ngành".

Sở dĩ việc kiểm soát chất lượng khí sạch trở nên cấp thiết là bởi trong các cơ sở chế biến thường tồn tại các nguy cơ mà mắt thường không thể nhìn thấy. Công nghệ nanoe nanoe™ X thế hệ 3 tích hợp trên điều hòa thương mại của Panasonic có khả năng khử mùi, ức chế vi-rút, vi khuẩn, nấm mốc, đặc biệt hỗ trợ ức chế đến 90% độc tố nấm mốc chỉ trong 5 phút (theo kết quả thử nghiệm số H24NF036-1 từ Trung tâm Phân tích sản phẩm Panasonic Nhật Bản năm 2025), giúp không gian nhà hàng luôn duy trì sự thoải mái và loại bỏ các tác nhân gây ô nhiễm.

Từ góc độ công nghệ, ông Philip Ong - Đại diện Panasonic R&D Center Singapore, cũng nhận định việc đảm bảo luồng không khí lưu thông hợp lý là yếu tố quan trọng giúp giảm tích tụ các tác nhân ô nhiễm như khí CO 2 , bụi mịn, độ ẩm và nấm mốc, từ đó hiệu quả bảo vệ sức khỏe người dùng.

Bộ giải pháp toàn diện giúp kiểm soát chất lượng không khí và an toàn thực phẩm trong không gian F&B chuyên nghiệp

Bên cạnh các dòng điều hòa thương mại, bộ giải pháp toàn diện cho không gian F&B của Panasonic còn bao gồm: hệ thống quản lý chất lượng không khí (CAMS), hệ thống thông gió thu hồi nhiệt (ERV), giải pháp chiếu sáng, giải pháp thiết bị xử lý không khí trong nhà IAQ (quạt trần - quạt điện - quạt hút, kết hợp máy lọc không khí và máy hút ẩm). Sự kết hợp đồng bộ tạo nên một hệ sinh thái vận hành an toàn, đáp ứng mục tiêu nâng chuẩn không gian, nâng tầm trải nghiệm cho các cơ sở kinh doanh và chế biến thực phẩm.

TS Nguyễn Xuân Tiên, chia sẻ thêm: "Chúng tôi hy vọng những giải pháp hướng đến vận hành an toàn của Panasonic sẽ ngày càng phổ biến trên thị trường, không chỉ vì sự phát triển của thương hiệu F&B, mà còn vì sự phát triển bền vững của xã hội và Việt Nam".

Việc chuẩn hóa không gian F&B chuyên nghiệp với bộ giải pháp toàn diện đã khẳng định vị thế chuyên gia hàng đầu trong lĩnh vực HVAC của Panasonic. Đây là nền tảng vững chắc để các đơn vị F&B tự tin vươn tầm và chinh phục niềm tin khách hàng trong kỷ nguyên xanh.

