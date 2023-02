Panasonic đánh dấu hành trình 'Cùng Gen G sống xanh đi'

Sự kiện có sự tham gia của đại diện top 20 sáng kiến về môi trường và lọt vào vòng chung kết chương trình Đại sứ Gen G, trong đó 8 sáng kiến được vinh danh và được Quỹ sáng kiến hỗ trợ thực hiện. Ngày hội cũng đã thu hút sự tham gia của hàng trăm bạn trẻ trong dịp cuối tuần trong không gian năng động, với nhiều hoạt động phong phú tràn ngập tinh thần sống xanh, sống bền vững.



Ông Oka Hiroyuki - Giám đốc công ty Panasonic Việt Nam chia sẻ tại sự kiện

Đây là chiến dịch nằm trong chuỗi hành động hướng tới hiện thực hóa cam kết Panasonic GREEN IMPACT (tạm dịch: "Tác động xanh của Panasonic") của tập đoàn, được công bố từ đầu năm nay, với tuyên bố về mục tiêu trung hòa phát thải CO 2 trong tất cả các công ty thành viên của Panasonic trên toàn cầu vào năm 2030 và giảm 300 triệu tấn phát thải CO 2 trong toàn chuỗi giá trị vào năm 2050, tương đương 1% lượng phát thải CO 2 trên toàn cầu hiện nay, đồng thời góp phần vào định hướng của Chính phủ Việt Nam là đạt mức phát thải CO 2 bằng 0 vào năm 2050.

"Với chương trình này, chúng tôi hy vọng sẽ truyền cảm hứng và kêu gọi sự tham gia tích cực của các bạn trẻ Việt Nam trong việc tiên phong thực hiện lối sống xanh, khỏe mạnh và thân thiện với môi trường. Tôi vô cùng ấn tượng khi biết rằng hàng nghìn bạn trẻ đã tham gia vào rất nhiều hoạt động của Gen G, cả trực tiếp và trực tuyến, để được cập nhật và mở rộng kiến thức cũng như nâng cao khả năng trong lĩnh vực môi trường, nóng lên toàn cầu. Tôi tin rằng chúng ta sẽ cùng nhau tiếp tục hành trình này và phát triển mạnh mẽ hơn nữa trong tương lai với cộng đồng Gen G và cùng nhau tạo nên những tác động tích cực tới xã hội", ông Oka Hiroyuki, Giám đốc Panasonic Việt Nam chia sẻ.

Chương trình cũng ghi nhận đã có hơn 4,8 triệu lượt xem với loạt video tìm hiểu và truyền cảm hứng về phong cách sống xanh cùng Hina Nguyễn: qua những video clip ngắn nhưng mang đậm tính truyền cảm hứng, Hina và các Đại sứ Gen G khác đã giới thiệu đến khán giả trẻ cách thực hành lối sống xanh mỗi ngày thông qua những bí quyết đơn giản nhất trong trang trí nhà cửa, nấu nướng, tự làm đồ thủ công và tiết kiệm năng lượng…