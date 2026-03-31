Panasonic kể câu chuyện ‘chất Nhật’ 100 năm tại Lễ hội Việt - Nhật 2026

Khi công nghệ trở thành cầu nối văn hóa

Không chỉ là một sự kiện giao lưu thường niên, Lễ hội Việt - Nhật còn được coi là cầu nối văn hóa - hữu nghị quan trọng giữa hai quốc gia. Năm 2026, sự kiện được tổ chức với quy mô lớn bậc nhất từ trước đến nay, quy tụ hơn 300 doanh nghiệp và tổ chức, mang đến một bức tranh đa sắc về văn hóa, công nghệ và đổi mới sáng tạo.

Kể lại câu chuyện hơn 100 năm "Giá trị Nhật Bản tạo nên chất lượng Nhật Bản", Panasonic - nhà tài trợ chính của sự kiện năm nay, đưa khách tham quan bước vào hành trình khám phá "Japan Quality" (chất lượng Nhật Bản), thông qua các công nghệ, giải pháp chăm sóc sức khỏe toàn diện gắn liền với đời sống.

Gian trưng bày Panasonic tại Lễ hội Việt – Nhật 2026 tái hiện tinh thần chất lượng Nhật Bản qua các trải nghiệm công nghệ

Không gian của Panasonic được thiết kế như một "câu chuyện mở", nơi mỗi sản phẩm là một lát cắt phản ánh tinh thần Nhật Bản giàu giá trị truyền thống và nhân văn.

"Giải mã" chất Nhật qua hệ sinh thái chăm sóc sức khỏe

"Các sản phẩm của Panasonic đều hướng tới việc chăm sóc sức khỏe toàn diện cho gia đình, giống như cách người Nhật chăm chút, chú trọng sức khỏe từ những tiện nghi nhỏ trong đời sống. Đặc biệt, tôi rất ấn tượng với công nghệ nanoe™ X trên điều hòa của Panasonic nhờ khả năng ức chế vi khuẩn và khử mùi giúp cải thiện chất lượng không khí, mang lại cảm giác dễ chịu rõ rệt, chắc chắn sẽ tìm mua cho gia đình", một khách tham quan chia sẻ cảm nhận khi tham quan khu trưng bày của Panasonic.

Không chỉ mang đến trải nghiệm công nghệ, tiện nghi nâng tầm cuộc sống, Panasonic còn tái hiện những giá trị văn hóa và phong cách sống đầy cảm hứng đã định hình nên "Chất lượng Nhật Bản" của một thương hiệu hơn 100 năm.

Tính tỉ mỉ và tinh tế, dấu ấn đặc trưng của văn hóa chế tác Nhật Bản, được thể hiện rõ qua từng đường nét sản phẩm, chi tiết thiết kế, vật liệu và trải nghiệm sử dụng sản phẩm của Panasonic.

Công nghệ vì sức khỏe, một trong những trụ cột của Panasonic, là nền tảng để hãng phát triển các giải pháp chăm sóc sức khỏe toàn diện, bắt nguồn từ lối sống khoa học, cân bằng, sạch sẽ của người Nhật. Từ đây, Panasonic đã phát triển công nghệ nanoe™ X cùng các giải pháp chăm sóc sức khỏe toàn diện, vì một Việt Nam khỏe mạnh, tiện nghi và hạnh phúc.

Triết lý hài hòa và cân bằng định hình cách Panasonic phát triển hệ sinh thái sản phẩm, luôn vì người dùng. Đó là sự hài hòa giữa con người và không gian, giữa công năng và thẩm mỹ, ở từng chi tiết, chức năng, tiện ích, thiết kế… tạo nên các giải pháp tối ưu trải nghiệm và vừa vặn, hòa mình và mọi không gian sống.

Panasonic phát triển các giải pháp công nghệ lấy con người làm trung tâm, chú trọng trải nghiệm sử dụng và chất lượng sống của người dùng

Đằng sau mọi đổi mới của Panasonic là một nguyên tắc không thay đổi: lấy con người làm trung tâm, giúp Panasonic phát triển các giải pháp công nghệ hướng tới cuộc sống tiện nghi, khỏe mạnh và bền vững cho các gia đình Việt.

Đại diện Panasonic Việt Nam cho biết, việc đồng hành cùng Lễ hội Việt - Nhật không chỉ là một hoạt động tài trợ, mà còn là cơ hội để lan tỏa những giá trị văn hóa đã làm nên "giá trị Nhật Bản" của Panasonic trong suốt hơn 100 năm qua.

"Lễ hội Việt - Nhật là một sự kiện mang ý nghĩa đặc biệt trong việc thúc đẩy giao lưu văn hóa và tăng cường sự gắn kết giữa hai quốc gia. Với Panasonic, Japan Quality hay chất lượng Nhật Bản không chỉ là tiêu chuẩn chất lượng sản phẩm, mà còn là những giá trị văn hóa được nuôi dưỡng và phát triển trong hơn một thế kỷ. Chúng tôi tự hào khi đồng hành cùng lễ hội với vai trò Nhà tài trợ chính, góp phần lan tỏa tinh thần Nhật Bản, kết nối văn hóa và mang đến những giải pháp hướng tới một cuộc sống khỏe mạnh và bền vững hơn cho cộng đồng", đại diện Panasonic cho biết.

Đưa "chất lượng Nhật Bản" tới với mọi nhà

Sự hiện diện của Panasonic tại Lễ hội Việt - Nhật 2026 không chỉ là minh chứng cho tinh thần giao thoa văn hóa, mà còn khẳng định sự gắn kết sâu sắc giữa các giá trị Nhật Bản và đời sống hiện đại Việt Nam. Với di sản phát triển hơn một thế kỷ, thương hiệu kiên định với sứ mệnh nâng tầm chất lượng sống và cam kết đồng hành cùng Việt Nam trong các mục tiêu phát triển bền vững, kiến tạo một tương lai thịnh vượng, vì sức khỏe và hạnh phúc của mỗi gia đình.

Hành trình hơn 1 thế kỷ đưa chất lượng Nhật Bản đến gần hơn với người Việt

Về Lễ hội Việt - Nhật (Japan Vietnam Festival)

Lễ hội Việt - Nhật (Japan Vietnam Festival - JVF) là sự kiện giao lưu văn hóa, kinh tế thường niên giữa Việt Nam và Nhật Bản, được tổ chức từ năm 2013 với mục tiêu thúc đẩy sự kết nối, giao lưu và hợp tác giữa hai quốc gia. Sự kiện do UBND TP.HCM phối hợp cùng Ban tổ chức Japan Vietnam Festival thực hiện, với sự tham gia của nhiều cơ quan, doanh nghiệp và tổ chức từ cả Việt Nam và Nhật Bản.

Panasonic là thương hiệu tiên phong cung cấp các giải pháp sức khỏe toàn diện và là một trong những doanh nghiệp đặc biệt chú trọng tới các hoạt động xã hội, đặc biệt trong lĩnh vực giáo dục và môi trường vì cuộc sống hạnh phúc, khỏe mạnh của mỗi người dân Việt Nam và một xã hội Việt Nam thịnh vượng, phát triển bền vững.

