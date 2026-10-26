Panasonic Việt Nam ra mắt dòng điều hòa Comfort Series của thương hiệu SANYO

ẢNH: PANASONIC VIỆT NAM

Máy lạnh SANYO trở lại thị trường Việt Nam

Ngày 25.3.2026, Panasonic Việt Nam công bố đưa thương hiệu điều hòa SANYO trở lại thị trường Việt và Comfort Series là dòng sản phẩm đầu tiên được giới thiệu.

SANYO vốn là thương hiệu điện gia dụng Nhật Bản quen thuộc với người tiêu dùng Việt. Thương hiệu trở thành một phần của tập đoàn Panasonic từ năm 2011 và sau quá trình tái cấu trúc, mảng điều hòa không khí tiếp tục được Panasonic giữ lại và tích hợp vào hệ sinh thái nghiên cứu, phát triển của tập đoàn.

Theo định hướng của Panasonic Việt Nam, SANYO tập trung vào những công nghệ có mục đích sử dụng rõ ràng, dễ làm quen và phù hợp với nhu cầu hằng ngày. Thiết kế tối giản và mức giá dễ tiếp cận cũng được ưu tiên.

"Thoải mái thật đơn giản" - không cần nghĩ và chọn nhiều, cũng không cần thao tác phức tạp.

Bốn giá trị của dòng Comfort Series

ẢNH: SANYO

Comfort Series được SANYO phát triển dựa trên bốn giá trị: thoải mái và dễ chịu, bền vững, chất lượng Nhật Bản và thiết kế hài hòa. Hãng lựa chọn những công nghệ gắn với các tình huống sử dụng thường xuyên thay vì chạy theo số lượng tính năng.

Yếu tố thoải mái đến từ khả năng kiểm soát nhiệt độ và luồng gió. Máy có Powerful Mode để hạ nhiệt nhanh, Wide Flap để phân bổ khí mát rộng hơn, Quiet Mode và Sleep Mode cho những khoảng thời gian cần yên tĩnh.

Với bền vững, Comfort Series sử dụng Inverter và Eco Smart để ghi nhận thói quen sử dụng, điều chỉnh hoạt động làm mát. Theo công bố của SANYO, chế độ này có thể tiết kiệm điện hơn so với chế độ Cool thông thường trong điều kiện thử nghiệm tương ứng.

Tiêu chuẩn Nhật Bản được gắn với hệ thống sản xuất và kiểm soát chất lượng mà Panasonic áp dụng cho dòng sản phẩm. Thiết kế hài hòa thể hiện ở kiểu dáng tinh giản, ít chi tiết thị giác, phù hợp với nhiều dạng phòng ở hoặc không gian làm việc.

Trải nghiệm một ngày dùng máy lạnh SANYO

Một tình huống quen thuộc vào mùa nóng là trở về nhà sau nhiều giờ ở ngoài trời và căn phòng vẫn còn hầm. Đây là lúc Powerful Mode phát huy vai trò. Khi kích hoạt, máy tăng công suất để đẩy nhanh quá trình hạ nhiệt. Theo thông tin SANYO công bố, mức nhiệt có thể giảm tới 9°C trong 60 giây* ở điều kiện thử nghiệm.

ẢNH: SANYO

Sau khi nhiệt độ bắt đầu giảm, Wide Flap giúp phân bổ luồng khí ra nhiều khu vực trong phòng thay vì tập trung vào một vị trí. Với phòng ngủ, phòng làm việc hoặc căn hộ có diện tích vừa phải, người dùng không nhất thiết phải ngồi ngay trước dàn lạnh mới cảm nhận được luồng mát.

Đến buổi tối, khi căn phòng chuyển sang góc làm việc hoặc đọc sách, yếu tố được chú ý không còn là tốc độ hạ nhiệt mà là tiếng ồn. Quiet Mode trên Comfort Series có thể đưa độ ồn xuống khoảng 21dB(A)**, phù hợp hơn với những hoạt động cần tập trung.

ẢNH: SANYO

Khi ngủ, Sleep Mode điều chỉnh nhiệt độ trong quá trình vận hành thay vì giữ nguyên một mức cài đặt suốt đêm. Người dùng cũng có thể kết hợp chức năng hẹn giờ để chủ động thời gian máy hoạt động.

ẢNH: SANYO

Một tính năng khác là bộ lọc PM2.5, có nhiệm vụ giữ lại bụi mịn trong luồng không khí đi qua thiết bị. Đây nên được hiểu là tính năng hỗ trợ của máy lạnh, thay vì thay thế hoàn toàn vai trò của một thiết bị lọc không khí chuyên dụng.

Nếu Powerful Mode hay Quiet Mode tạo ra khác biệt có thể cảm nhận ngay, Eco Smart hướng tới quá trình sử dụng dài hơn. Thuật toán ghi nhận thói quen vận hành để điều chỉnh quá trình làm mát, kết hợp với Inverter nhằm hạn chế lượng điện không cần thiết. Với người thường bật điều hòa nhiều giờ mỗi ngày, đây là tính năng có tác động xuyên suốt hơn là một chế độ chỉ dùng ở một thời điểm.

Cách sắp xếp tính năng như vậy cho thấy Comfort Series không cố biến điều hòa thành một thiết bị quá phức tạp. Mỗi tính năng có một vai trò rõ ràng, đúng với định hướng "công nghệ vừa đủ".

Thiết kế và độ bền

Về ngoại hình, Comfort Series đi theo hướng tinh giản với tổng thể gọn và các đường nét ít cầu kỳ. Dàn lạnh được thiết kế để hòa vào nhiều phong cách nội thất khác nhau.

Câu chuyện về độ bền của Comfort Series không được đặt vào một linh kiện riêng lẻ. Panasonic nhấn mạnh nhiều hơn vào quy trình phía sau sản phẩm. Điều hòa SANYO được sản xuất tại Malaysia, tại nhà máy do Panasonic quản lý, với hệ thống kiểm soát chất lượng theo tiêu chuẩn Nhật Bản.

Theo thông tin được công bố, quá trình sản xuất có sự giám sát của đội ngũ kỹ sư và hệ thống kiểm định để duy trì tính đồng nhất giữa các sản phẩm. Đây là nền tảng để Panasonic gắn yếu tố "chất lượng Nhật Bản" của SANYO với một quy trình sản xuất cụ thể.

Với Comfort Series, lần trở lại của SANYO được bắt đầu bằng một công thức rõ ràng: thiết kế đơn giản, các chế độ gắn với nhịp sử dụng hằng ngày và nền tảng sản xuất do Panasonic quản lý. Với người dùng, giá trị của những trang bị này không nằm ở việc chiếc máy có bao nhiêu chế độ, mà ở việc mỗi chế độ có được sử dụng đúng lúc trong một ngày hay không.

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Chú thích:

*Kết quả dựa trên thử nghiệm nội bộ của SANYO trong điều kiện tiêu chuẩn. Hiệu quả thực tế có thể thay đổi tùy theo nhiệt độ môi trường, diện tích phòng, điều kiện lắp đặt và model sản phẩm.

**Mức độ ồn 21 dB(A) được ghi nhận ở chế độ Quiet trên các model áp dụng, trong điều kiện thử nghiệm tiêu chuẩn của nhà sản xuất. Độ ồn thực tế có thể thay đổi tùy điều kiện sử dụng.