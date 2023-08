Paramax ra mắt amply tích hợp vang số Z-A450 và loa đứng Hi-Fi Euro 8 Series

Paramax Z-A450 là dòng sản phẩm được sáng tạo đột phá với sự kết hợp hoàn hảo cả ba thiết bị trong cùng một thiết kế cao cấp: Amply - Mixer karaoke số - Micro không dây.



Amply Z-A450 sở hữu mạch khuếch đại Class AB kinh điển với bộ transistor chất lượng cao từ ON Semiconductor (Mỹ), kết hợp biến áp lớn dạng xuyến sử dụng dây đồng nguyên chất cho hiệu suất hoạt động mạnh mẽ, dồi dào năng lượng, tạo nên dải âm với đáp tần tuyến tính, tái hiện chất giọng trung thực, mạch lạc.

Hệ thống âm thanh giải trí đa năng Amply Z-A450 T.L

Sản phẩm còn được trang bị mạch kiểm soát nhiệt độ tiên tiến RTA (Rhythm Thermor Adaptive), giúp phối hợp điều khiển biến thiên tốc độ quạt giải nhiệt, đảm bảo mạch khuếch đại hoạt động an toàn, ổn định và bền bỉ, đồng thời làm giảm độ ồn quạt xuống mức tối thiểu.

Với thiết kế tích hợp, Z-A450 cũng chính là một mixer karaoke số với khả năng xử lý âm thanh chuyên nghiệp. Sản phẩm được trang bị công nghệ xử lý tín hiệu kỹ thuật số DSP (Digital Signal Processing) với các bộ Equalizer điều chỉnh riêng biệt cho nền nhạc, giọng hát, hiệu ứng (Echo/ Reverb), ngõ ra CENTER, SUB.

Bên cạnh đó, khả năng xử lý âm thanh chuyên nghiệp của Z-A450 còn được thể hiện ở các chức năng Echo, Reverb đặc sắc, giúp hỗ trợ tối ưu cho giọng hát, phù hợp với đa dạng phong cách trình diễn khác nhau.

Đi kèm cùng amply là bộ 2 micro không dây tích hợp UHF chất lượng cao, được trang bị 200 kênh tần số, dễ thay đổi kênh tần số để tránh hiện tượng trùng kênh gây nhiễu sóng. Khả năng thu tiếng của micro nhạy, hỗ trợ giọng hát dày dặn, sắc nét, trình diễn giàu cảm xúc. Ngoài ra, công nghệ Điều tần còn cho khả năng loại bỏ triệt để các tiếng hú rít từ micro mà vẫn giữ nguyên đặc tính của âm thanh gốc.

Về kết nối, amply Z-A450 sở hữu đầy đủ các cổng kết nối thông dụng, tiện lợi cho giải trí đa phương tiện với: Kết nối Bluetooth 5.0; ngõ USB; ngõ HDMI IN; ngõ HDMI/ ARC OUT; ngõ ra tín hiệu SUB, CEN, REC; ngõ OPTICAL, DVD, VOD; ngõ micro ngoài.

Loa đứng Hi-Fi Euro 8 Series bao gồm 2 sản phẩm là Euro 8 Limited và Euro 8 Luxury T.L

Trong khi đó, loa đứng Hi-Fi Euro 8 Series bao gồm 2 sản phẩm là Euro 8 Limited và Euro 8 Luxury. Dòng loa mang phong cách âm thanh Hi-Fi đặc sắc, với một đáp tuyến rộng mở từ 32 Hz ~ 25.000 Hz, phù hợp để phục vụ cho đa dạng nhu cầu giải trí, từ karaoke, nghe nhạc đến xem phim.



Euro 8 Series có cấu hình 2 đường tiếng và 3 loa thành phần, với mỗi loa thành phần là sự hiện diện của một công nghệ hiện đại và hướng đến tính hiệu quả cho người dùng.

Loa tần số cao công nghệ HTD (Hardened Titanium Dome) với đường kính 1 inch (25 mm), màng loa sử dụng hợp kim Titanium quý hiếm, nhẹ và cứng cáp để đáp ứng các chuyển động nhanh của các dải âm tần số cao, kết hợp cùng còi loa kiểu CDH (Constant Directivity Horn) cho ra góc tỏa âm lớn 90°, giúp dải âm cao được mở rộng đáng kể, cho âm thanh vô cùng chi tiết và chân thật.

Bộ đôi loa trung - trầm sử dụng công nghệ HCA (Hardened Concave Al-cone), với đường kính mỗi loa là 8 inch (203 mm). Màng loa được làm từ chất liệu Aluminium có độ cứng cao, cho khả năng đáp ứng chuyển động nhanh và chính xác mà không bị biến dạng, giúp dải trầm xuống sâu, nội lực và lan tỏa toàn không gian.

Tại thị trường Việt Nam, Amply tích hợp vang số Paramax Z-A450 có mức giá bán 13,59 triệu đồng. Trong khi đó, mẫu loa đứng Hi-Fi Euro 8 Limited có giá bán lẻ là 13,59 triệu đồng. Riêng mẫu Euro 8 Luxury hiện tại chưa có công bố về giá bán và sẽ có mặt trên thị trường vào cuối tháng 8.2023.