Paramount Pictures ấn định 'A Quiet Place III' ra rạp năm 2023

Hãng phim Paramount Pictures - thường bị các đối thủ lớn hơn như Disney, Warner Bros. và Universal cạnh tranh ráo riết - đang cố gắng thay đổi cách kể chuyện sinh động hơn nhằm thuyết phục cộng đồng các nhà đầu tư, tăng cường nhượng quyền phim.

Brian Robbins, chủ tịch kiêm giám đốc điều hành mới của Paramount Pictures và Nickelodeon, tuyên bố công ty có “loạt thương hiệu lớn nhất, mang tính biểu tượng nhất phục vụ tất cả mọi người từ trẻ mẫu giáo đến thế hệ X, Y và Z”.

Ngoài việc đưa ra thời điểm phát hành, các thông tin chi tiết về

A Quiet Place Part III

bao gồm sự tham gia của biên kịch kiêm đạo diễn John Krasinski và các diễn viên Emily Blunt, Millicent Simmonds, Noah Jupe cũng được hãng phim xác nhận dù chưa chắc chắn. Đây là phần tiếp theo của tác phẩm thành công vang dội phòng vé thời đại dịch Covid-19 vào năm 2021 là

A Quiet Place Part II

.





Sau khi đưa phần đầu A Quiet Place đạt được vinh quang về mặt nghệ thuật và thương mại, đạo diễn John Krasinski đã viết và đạo diễn phần tiếp theo, ra mắt vào tháng 5.2021, thu về gần 300 triệu USD trên toàn cầu. Đây là thành tích lớn về doanh thu thời Covid-19. Phần ba diễn ra trong thế giới hậu tận thế, tập trung vào gia tộc Abbott. Paramount Pictures vẫn chưa công bố diễn viên nào sẽ đóng chính nhưng hãng đã lên lịch công chiếu tại rạp vào ngày 22.9.2023.

Paramount Pictures bắt đầu lên kế hoạch sản xuất phần ba loạt phim Sonic the Hedgehog. Thông tin này được đưa ra trước khi phát hành Sonic the Hedgehog 2, dự kiến ​​khởi chiếu vào ngày 8.4.2022. Cùng với Sonic the Hedgehog 3, các nhà sản xuất Paramount và Sega sẽ thực hiện một loạt phim truyền hình về Knuckles - nhân vật trong phim Sonic the Hedgehog do Idris Elba lồng tiếng.

“Chúng tôi rất vui mừng thông báo rằng bộ phim Sonic the Hedgehog 3 và phim live action đầu tiên của Sonic đang được phát triển. Chúng tôi có mối quan hệ hợp tác đáng chú ý với Paramount Pictures và rất vui được tiếp tục mở rộng nhượng quyền thương hiệu Sonic the Hedgehog với họ. 2022 là một năm quan trọng đối với nhượng quyền thương mại với phần phim Sonic the Hedgehog 2 phát hành vào tháng 4 này, cũng như Sonic Frontiers, tựa trò chơi điện tử rất được mong đợi, sẽ ra mắt trong thời gian tới. Sonic đã được người hâm mộ trên toàn thế giới yêu mến trong hơn 30 năm qua và chúng tôi mong muốn tiếp tục mang đến những khoảnh khắc trải nghiệm đáng nhớ cho họ trong nhiều năm tới”, Haruki Satomi, giám đốc điều hành Sega Corporation nói.

Sonic the Hedgehog thành công bất ngờ với 319 triệu USD trên toàn cầu, lập kỷ lục cho phim chuyển thể từ trò chơi điện tử có doanh thu cao nhất ở Bắc Mỹ.

Paramount Pictures cũng thông báo sẽ khởi động lại dự án Star Trek với phi hành đoàn gồm các diễn viên: Chris Pine, Zoe Saldana, Zachary Quinto trong một cuộc phiêu lưu không gian mới sẽ khởi quay trong năm nay. “Chúng tôi rất vui khi làm tiếp Star Trek”, nhà sản xuất J.J.Abrams cho biết.

Paramount Pictures còn đề cập đến kế hoạch thực hiện phần tiếp theo series Transformers có tựa Rise of the Beasts do Steven Caple Jr. (33 tuổi, từng cầm trịch Creed II) đạo diễn, với sự tham gia diễn xuất chính của Anthony Ramos và Dominique Fishback. Rise of the Beasts đưa khán giả vào cuộc phiêu lưu ở thập niên 1990, giới thiệu loạt robot Maximals, Predacons, Terrorcons cũng như cuộc chiến trên trái đất giữa Autobots và Decepticons.