Paris Hilton lần đầu lên tiếng về ồn ào nhiều năm với Lindsay Lohan

Mối bất hòa nổi tiếng giữa Paris Hilton và nữ diễn viên Lindsay Lohan từng là một trong những câu chuyện được bàn tán nhiều nhất của làng giải trí quốc tế, bắt đầu từ năm 2006. Tuy nhiên, sau gần 20 năm, có vẻ như cuộc sống gia đình và thiên chức làm mẹ đã giúp cả hai xóa bỏ hiềm khích.

Paris Hilton và Lindsay Lohan 'nối lại tình xưa' nhờ con cái

Paris Hilton đã tiết lộ thông tin này trong lần xuất hiện mới đây trên chương trình talk show Watch What Happens Live do Andy Cohen dẫn dắt. Tại đây, cô cho biết cả hai đang lên kế hoạch gặp gỡ nhau trong một buổi đi chơi chung với con cái của mình.

Paris Hilton tiết lộ cô và Lindsay Lohan hiện tại đã làm lành sau nhiều năm mâu thuẫn Ảnh: Michael Caulfield Archive

Xuất hiện cùng dì ruột Kyle Richards và mẹ là bà Kathy Hilton, Paris Hilton chia sẻ: "Chúng tôi đang dự định để các con gặp nhau. Tôi thực sự mừng cho cô ấy. Lindsay trông rạng rỡ hơn bao giờ hết. Chúng tôi đều yêu vai trò làm mẹ".

Paris Hilton hiện là mẹ của 2 con nhỏ là Phoenix (3 tuổi) và London (2 tuổi). Trong khi đó, Lindsay Lohan có một con trai tên Luai (2 tuổi) với chồng là doanh nhân Bader Shammas.

Ngay sau chia sẻ của Paris Hilton, Kyle Richards cũng lên tiếng bày tỏ sự vui mừng, cho rằng Lindsay Lohan là người rất dễ mến và cô cảm thấy hạnh phúc khi cháu gái mình có thể nối lại mối quan hệ với nữ diễn viên 8X.

Paris Hilton xuất hiện trên chương trình Watch What Happens Live mới đây cùng dì ruột và mẹ (từ trái qua) Ảnh: NBC

Paris Hilton và Lindsay Lohan công khai bất hòa vào năm 2006, được cho là bắt nguồn từ mối tình tay ba liên quan đến người thừa kế ngành vận tải biển Hy Lạp - Stavros Niarchos.

Vào thời điểm đó, thiếu gia thừa kế ngành dầu mỏ Brandon Davis, đồng thời là bạn của Paris Hilton đã gây phẫn nộ khi công khai dùng từ ngữ xúc phạm để nói về Lindsay Lohan. Đáng chú ý, Paris Hilton khi ấy đã bật cười trước những phát ngôn mang tính miệt thị này và càng khiến sự việc thêm căng thẳng.

Sau đó, Brandon Davis đã lên tiếng xin lỗi Lindsay Lohan, còn người đại diện của Paris Hilton cũng đưa ra tuyên bố khẳng định những phát ngôn của Brandon Davis không phản ánh quan điểm hay cảm xúc của Paris Hilton đối với Lindsay Lohan.

Mối hiềm khích giữa Paris Hilton và Lindsay Lohan xảy ra vì chuyện tình tay ba với người thừa kế ngành vận tải biển - Stavros Niarchos Ảnh: WireImage

Tuy nhiên, mâu thuẫn giữa hai ngôi sao vẫn tiếp diễn. Một tình huống từng thu hút sự chú ý của dư luận xảy ra khi Lindsay Lohan bất ngờ xuất hiện và lên xe của Paris Hilton trong buổi đi chơi với Britney Spears - sự kiện được truyền thông quốc tế gọi là Holy Trinity. Khi đó, Paris thẳng thắn chia sẻ với báo chí rằng chuyến đi chỉ có cô và Britney, đồng thời khẳng định Lindsay không mời mà đến, khiến nữ diễn viên rơi vào tình huống bẽ bàng trước công chúng.

Trong suốt nhiều năm, cả hai không ít lần công khai công kích lẫn nhau trước truyền thông. Năm 2019, khi tham gia Watch What Happens Live, Paris Hilton từng gây tranh cãi khi được yêu cầu nói 3 điều tốt đẹp về Lindsay Lohan nhưng lại đưa ra những nhận xét tiêu cực.

Lindsay Lohan, Britney Spears và Paris Hilton trong buổi đi chơi nổi tiếng vào năm 2006

Ảnh: GC

Tuy nhiên, đến năm 2022, mối quan hệ giữa hai người dần dịu lại khi cả hai bước sang những cột mốc quan trọng trong cuộc sống. Paris Hilton chia sẻ rằng việc cô kết hôn và Lindsay Lohan đính hôn đã khiến họ nhìn nhận mọi chuyện chín chắn hơn.

Paris Hilton cho biết chính cô là người chủ động liên lạc với Lindsay Lohan sau khi hay tin nữ diễn viên đính hôn, qua đó phá vỡ bầu không khí căng thẳng kéo dài nhiều năm. Đến năm sau, Lindsay Lohan xác nhận mang thai con đầu lòng, đánh dấu một giai đoạn mới trong cuộc đời.

Chia sẻ với Access Hollywood, Paris Hilton bày tỏ niềm hạnh phúc trước tin vui của Lindsay Lohan: "Tôi thực sự hạnh phúc cho cô ấy. Thật tuyệt khi thấy những người bạn của mình trưởng thành và xây dựng gia đình. Lời khuyên của tôi là hãy trân trọng từng khoảnh khắc, bởi tất cả đều vô cùng quý giá".