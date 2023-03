Paris Hilton tiết lộ quá khứ bị ép quay video sex

Cuộc tình của Paris Hilton và Rick Salomon cùng scandal băng sex từng tiêu tốn không ít giấy mực của truyền thông MEGA, SHUTTERSTOCK

Theo PageSix, Paris Hilton trải lòng về quá khứ thăng trầm của mình, trong đó scandal lộ băng sex thông qua cuốn sách mới mang tên Paris: The Memoir. “Nữ hoàng tiệc tùng” của Hollywood từng hẹn hò với Rick Salomon vào đầu thập niên 2000. Người đẹp 8X chia sẻ khoảng thời gian bên nhau, cô nhiều lần bị Salomon dụ dỗ quay lại những cảnh "giường chiếu" của hai người. Tiểu thư Hilton thừa nhận điều đó khiến cô cảm thấy không thoải mái nhưng tay chơi poker nổi tiếng này đã gây áp lực buộc cô phải đồng ý quay băng sex với mình vào năm 2001. “Anh ta thường nói rằng đó là điều anh ta đã làm với những phụ nữ khác nhưng tôi thấy điều đó thật kỳ lạ và không thoải mái. Tôi luôn nói với anh ta rằng tôi không thể, thật quá xấu hổ”, sao nữ 42 tuổi kể lại.



Thời điểm đó, Paris Hilton mới 19 tuổi còn Rick Salomon đã ngoài 30. Khi ấy, Salomon đã đe dọa bạn gái rằng anh ta sẽ tìm ai đó để quan hệ tình dục với mình trước máy quay. Ngôi sao chương trình The Simple Life nhớ lại: “Anh ta nói với tôi nếu tôi không làm như thế, anh ta có thể dễ dàng tìm được ai đó đồng ý làm chuyện tương tự. Và đây chính là điều tồi tệ nhất mà tôi có thể nghĩ tới: bị một người đàn ông trưởng thành ‘đá’ vì mình là một đứa trẻ ngu ngốc không biết làm thế nào để chơi những trò chơi dành cho người lớn”. Quý cô tóc vàng thừa nhận cô đã uống rượu và sử dụng thuốc an thần trước khi quay những cảnh nhạy cảm.

Paris Hilton vẫn chưa thôi rối loạn, căng thẳng khi nhắc lại bê bối năm xưa AFP

Năm 2003, cuốn băng sex ấy bất ngờ bị rò rỉ trên mạng khiến Paris Hilton trở thành tâm điểm chú ý trên khắp các mặt báo đồng thời làm hoen ố danh tiếng của gia tộc Hilton. Sau thời gian ồn ào với những cuộc chiến pháp lý, Rick Salomon tự mình phân phối cuốn băng với tựa đề 1 Night in Paris thông qua một công ty phim người lớn. Chia sẻ trong cuốn sách mới, Paris Hilton cho biết bản thân đã cầu xin Salomon - người cô không nêu tên mà được nhắc đến với biệt danh ‘Scum’ (tạm dịch: cặn bã), đừng phát hành cuốn băng nhưng bị từ chối. Điều này khiến “nữ hoàng tiệc tùng” cảm thấy như thể cuộc sống của mình đã chấm hết và bản thân hoàn toàn bị hủy hoại.

“Anh ta nói rằng anh ta có quyền bán thứ gì đó thuộc về anh ta, nhất là khi nó đem lại rất nhiều giá trị tài chính. Rõ ràng là nó có giá trị hơn quyền riêng tư của tôi, nhân phẩm của tôi, tương lai của tôi. Sự xấu hổ, mất mát và nỗi kinh hoàng bao trùm lấy tôi”, sao nữ 8X bộc bạch. Cô cũng viết rằng mối quan hệ mà mình đã cố gắng xây dựng lại với cha mẹ và các anh chị em cũng ngay lập tức bị hủy hoại. Người đẹp kể: “Mẹ tôi nằm bẹp trên giường và cứ mãi ở đó. Cha tôi thì mặt đỏ bừng và tức giận, ông bấm điện thoại, gọi luật sư, cố vấn, cố gắng giúp tôi nắm lấy mọi hy vọng kiểm soát thiệt hại”.

Scandal lộ băng sex khiến Paris Hilton trải qua chuỗi ngày tăm tối nhưng cũng đem đến cho cô nhiều sự chú ý và cơ hội SHUTTERSTOCK

Những năm qua, Paris Hilton từng nhiều lần đề cập đến nỗi ám ảnh mà bản thân phải hứng chịu bởi sự cố năm xưa trên các chương trình, cuộc phỏng vấn. Trong bộ phim tài liệu This Is Paris (2020), người đẹp từng tâm sự rằng vụ lộ băng sex khiến cô sốc, tổn thương, nhất là khi công chúng nghĩ đây là điều mà một cái tên thị phi như cô cố tình tạo ra để thu hút sự chú ý. Sao nữ 8X thừa nhận bê bối đó khiến cô cảm thấy mất mát, tuyệt vọng vào tình yêu đến mức không còn quá tin tưởng vào đàn ông. “Tôi phải nói rằng cuốn băng là thứ tôi sẽ hối tiếc trong phần đời còn lại của mình. Tôi khi ấy chỉ là một thiếu nữ, tôi đã yêu khờ dại, đã tin tưởng nhầm người và đã để điều tồi tệ ấy xảy ra”, cô bộc bạch.

Cùng với nỗi ám ảnh khó xóa nhòa, trên thực tế, scandal này cũng đưa Paris Hilton trở thành cái tên nổi tiếng hơn. Lợi dụng sức hút của cuốn băng sex, mỹ nhân này và đội ngũ của cô đã phát hành tự truyện Confessions of an Heiress - nằm trong danh sách những cuốn sách bán chạy nhất của The New York Times vào thời điểm đó. Cô cũng liên tục được mời tham gia các chương trình ăn khách, đóng phim, phát triển show thực tế The Simple Life… lấn sân sang âm nhạc, kinh doanh và gặt hái được thành công nhất định. Mọi thông tin liên quan đến cuộc sống của người đẹp cũng liên tục trở thành tâm điểm chú ý trên mặt báo. 20 năm kể từ bê bối kể trên, Paris Hilton đang tận hưởng cuộc sống giàu có, hạnh phúc bên doanh nhân Carter Reum và con trai vừa chào đời.