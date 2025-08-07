Park Bom tạm dừng mọi hoạt động cùng 2NE1

Vào ngày 6.8, công ty D-Nation đã phát đi thông báo chính thức cho biết ca sĩ Park Bom sẽ tạm dừng toàn bộ lịch trình cùng nhóm 2NE1 trong thời gian tới. Nguyên nhân được đưa ra là do vấn đề sức khỏe và theo chỉ định từ bác sĩ, cô cần thời gian nghỉ ngơi và ổn định thể trạng.

Park Bom tạm dừng hoạt động vì lý do sức khỏe

Thông báo được đăng tải thông qua các kênh mạng xã hội chính thức của D-Nation. Đại diện công ty bày tỏ sự tiếc nuối trước quyết định này, nhất là khi người hâm mộ đang rất háo hức chờ đợi sự trở lại của nhóm. Tuy nhiên, họ khẳng định đây là quyết định được đưa ra sau khi đã cân nhắc kỹ lưỡng và tham khảo ý kiến chuyên môn từ đội ngũ y tế.

Tháng 10.2024, Park Bom cùng các thành viên 2NE1 tái hợp trên sân khấu sau gần một thập kỷ ngừng hoạt động nhóm Ảnh: Instagram 2neloffficial

Trong thời gian Park Bom vắng mặt, các thành viên còn lại gồm CL, Minzy và Sandara Park sẽ tiếp tục hoạt động nhóm dưới đội hình 3 người. Nhóm dự kiến sẽ biểu diễn tại lễ hội Water Bomb Bali 2025, diễn ra vào ngày 6.9 sắp tới.

Trong đội hình 2NE1, Park Bom luôn được biết đến là giọng ca chính với chất giọng đặc trưng và nội lực. Cô góp phần tạo nên "linh hồn" cho những bản hit đình đám như: I am the best, Lonely, I don't care hay Come back home. Ngoài hoạt động nhóm, Park Bom cũng gặt hái được nhiều thành công trong sự nghiệp solo, đặc biệt với ca khúc You and I, Don't cry và Spring, đánh dấu sự trở lại sau thời gian dài vắng bóng vì lý do sức khỏe.

Thời gian gần đây, Park Bom gây lo ngại vì tình trạng sức khỏe suy giảm và ngoại hình có nhiều thay đổi bất thường Ảnh: Instagram newharoobompark

Tháng 10.2024, nhóm nhạc nữ huyền thoại 2NE1 chính thức tái hợp và khởi động chuyến lưu diễn mang tên Welcome Back Tour để đánh dấu chặng đường 15 năm hoạt động. Tour diễn bắt đầu tại Seoul (Hàn Quốc) và kéo dài đến tháng 4.2025, với tổng cộng 27 đêm diễn trải dài khắp châu Á, bao gồm các thành phố lớn như Manila, Jakarta, Hồng Kông, Bangkok, Kuala Lumpur, Singapore, TP.HCM và Macau.

Đây là lần đầu tiên sau 10 năm, các thành viên CL, Sandara Park, Minzy và Park Bom cùng đứng chung trên sân khấu trong một tour diễn trọn vẹn. Không chỉ biểu diễn những bản hit đình đám làm nên tên tuổi, nhóm còn mang đến nhiều sân khấu được dàn dựng mới, phản ánh sự trưởng thành và cá tính âm nhạc hiện tại của từng thành viên.