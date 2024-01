Park Min Young công khai đối đầu 'trà xanh' trong 'Cô đi mà lấy chồng tôi'

Tập 7 và 8 phim Cô đi mà lấy chồng tôi tiếp tục nhận được sự đón nhận nồng nhiệt từ khán giả POSTER PHIM

Tập 7 và 8 Cô đi mà lấy chồng tôi (Marry My Husband) tiếp tục xoay quanh cuộc báo thù của Kang Ji Won (Park Min Young) dành cho cặp đôi độc ác Park Min Hwan (Lee Yi Kyung) - Jung Soo Min (Song Ha Yoon). Ở tập này, Kang Ji Won không còn ra vẻ nhường nhịn, mà bắt đầu thể hiện sự thách thức với "bạn thân" Jung Soo Min.

Điển hình như khi tham gia trò chơi tập thể trong chuyến đi với công ty, Kang Ji Won chiếm ưu thế khi đối đầu Jung Soo Min, khiến cô bạn lao đao. Sau một hồi giằng co, Kang Ji Won đánh bại Jung Soo Min để giành chiến thắng. Phân đoạn Kang Ji Won "hành" Jung Soo Min làm khán giả thích thú và thỏa mãn. Thậm chí, nhiều dân mạng còn mong ả "trà xanh" phải trả giá nhiều hơn vì tính nết quá xấu xí.

Người xem thích thú với cảnh Kang Ji Won trừng trị "trà xanh" POSTER PHIM

Cũng trong hai tập phim mới nhất, Kang Ji Won cố tình thách thức Jung Soo Min, tuyên bố sẽ hạnh phúc khi kết hôn với Park Min Hwan. Bị Kang Ji Won khiêu khích, Jung Soo Min càng quyết tâm quyến rũ Park Min Hwan dù biết hắn là người yêu của bạn thân mình.

Kết quả, Kang Ji Won tận mắt nhìn thấy Park Min Hwan và Jung Soo Min lén lút dan díu với nhau. Tuy nhiên, Kang Ji Won may mắn có Yoo Ji Hyuk (Na In Woo) luôn bên cạnh an ủi. Đồng thời, tập 7 và 8 Cô đi mà lấy chồng tôi cũng đánh dấu cột mốc mới trong quan hệ của cả hai nhân vật chính. Họ hiểu hơn về những góc khuất của nhau cũng như biết chuyện đôi bên đều là người từ tương lai quay về quá khứ.

Jung Soo Min thành công quyến rũ Park Min Hwan POSTER PHIM

Kang Ji Won cảm thấy hài lòng với mọi chuyện đang diễn ra theo đúng kế hoạch của mình cũng đồng nghĩa với việc Park Min Hwan và Jung Soo Min đang dần sa vào chiếc bẫy mà cô đặt ra. Park Min Hwan lâm vào cảnh nợ nần do cổ phiếu thua lỗ, còn Jung Soo Min ngày càng tham vọng một cách mù quáng vì ghen tỵ Kang Ji Won.

Tập 8 Cô đi mà lấy chồng tôi khép lại với cảnh Park Min Hwan thực hiện màn cầu hôn Kang Ji Won hoành tráng, trước sự chứng kiến của các đồng nghiệp thân thiết, bao gồm cả Yoo Ji Hyuk và Jung Soo Min. Kang Ji Won cũng không quên trao cho Jung Soo Min ánh mắt tự tin cùng nụ cười rạng rỡ, càng khơi dậy sự nham hiểm của ả "trà xanh". Vì thế, khoảnh khắc tưởng chừng như tràn ngập niềm hạnh phúc này lại là điềm báo cho màn trả thù lên tầm cao mới của Kang Ji Won.

Kang Ji Won khéo léo giăng bẫy những kẻ từng hại mình POSTER PHIM

Yoo Ji Hyuk và Kang Ji Won ngày càng gần gũi hơn POSTER PHIM

Cô đi mà lấy chồng tôi chính thức qua được một nửa chặng đường phát sóng. Rating tập 7 và 8 lần lượt đạt 9,4 và 8,6%, đây là mức tỷ suất người xem ấn tượng khi phim ra mắt khung giờ thứ hai - thứ ba đầu tuần trên kênh cáp tvN. Truyền thông Hàn nhận định rating phim sẽ tăng mạnh, lập nhiều kỷ lục ở các tập tiếp theo.

Cô đi mà lấy chồng tôi chuyển thể từ truyện tranh cùng tên do Park Won Gook làm đạo diễn và Shin Yoo Dam phụ trách kịch bản. Phim quy tụ dàn sao Hàn Park Min Young, Na In Woo, Lee Yi Kyung, Song Ha Yoon…