Kinh tế

ParkCity Group và tầm nhìn nâng chuẩn sống đô thị tại tây Hà Nội

Thông tin dịch vụ
Thông tin dịch vụ
12/01/2026 11:00 GMT+7

Kiến tạo đô thị chuẩn mực quốc tế, gắn kết cộng đồng hạnh phúc và nâng tầm chất lượng sống là triết lý mà ParkCity Group kiên trì theo đuổi trong hơn 35 năm. Tại Việt Nam, hành trình này được nối dài với ParkCity Hanoi cùng Parc Régent - nơi tái định nghĩa chuẩn sống sang tinh tế.

ParkCity Hanoi - tiên phong phát triển các khu đô thị được quy hoạch tổng thể

Đầu những năm 2010, thị trường bất động sản khu vực Hà Đông bước vào giai đoạn đô thị hóa với hàng loạt dự án nhà ở. Hầu hết các dự án thời điểm đó còn thiếu quy hoạch tổng thể, không gian xanh và định hướng vận hành dài hạn. Để giải bài toán bền vững tại Hà Nội, ParkCity Group, nhà phát triển bất động sản uy tín đến từ Malaysia, chính thức ra mắt khu đô thị ParkCity Hanoi, đánh dấu lần đầu đặt chân tới Việt Nam.

ParkCity Group và tầm nhìn nâng chuẩn sống đô thị tại tây Hà Nội- Ảnh 1.

Khu đô thị kiểu mẫu Desa ParkCity

ParkCity Hanoi thể hiện đúng tinh thần của Desa ParkCity - khu đô thị kiểu mẫu của ParkCity Group tại Kuala Lumpur. Desa ParkCity đã tiên phong xây dựng cộng đồng cư dân sôi động thịnh vượng dựa trên nguyên tắc đô thị hiện đại và bền vững. Kế thừa tinh thần đó, ParkCity Hanoi (tọa lạc tại phía tây Hà Nội) với quy mô 77.4 ha được định hình như một khu đô thị xanh quy hoạch bài bản, mật độ thấp, cân bằng hài hòa giữa không gian sống và hệ tiện ích, giúp tăng cường hoạt động thể chất và gắn kết cộng đồng.

ParkCity Group và tầm nhìn nâng chuẩn sống đô thị tại tây Hà Nội- Ảnh 2.

ParkCity Hanoi giành nhiều giải thưởng bảo chứng cho cộng đồng đáng sống bậc nhất

Tổng giám đốc Điều hành Tập đoàn ParkCity, ông Datuk Joseph Lau từng chia sẻ: "Tính bền vững, đa dạng, kết nối và hệ tiện ích chất lượng cao là động lực phát triển của tập đoàn". Đặc biệt, khả năng tự quản lý và vận hành giúp chủ đầu tư kiểm soát và tuân thủ những tiêu chuẩn khắt khe về chất lượng theo chuẩn ParkCity.

Cộng đồng gắn kết và giá trị bền vững

ParkCity Hanoi được dẫn dắt bởi ba nhân tố cốt lõi: cộng đồng đa dạng, kết nối liền mạch và tiện nghi chu đáo. Triết lý này được chứng minh qua trải nghiệm sống của chính cư dân nơi đây với một cộng đồng dân cư thịnh vượng được hình thành từ sự lấp đầy tới 100% tại các khu Nadyne, Evelyne, The Mansions, Le Jardin hay Park Kiara.

Nhiều cư dân mô tả dự án như một đô thị toàn diện với hệ tiện ích đáp ứng mọi nhu cầu đời sống như dịch vụ chăm sóc sức khỏe và tập luyện bốn mùa tại The ParkCity Club Hanoi, Hệ thống giáo dục quốc tế ParkCity Hanoi (ISPH), Trung tâm thương mại The LINC với không gian mua sắm, giải trí, ẩm thực phong phú hay Công viên xanh Central Park & Lake với khuôn viên lớn dành cho người đi xe đạp hoặc đi bộ. 

ParkCity Group và tầm nhìn nâng chuẩn sống đô thị tại tây Hà Nội- Ảnh 3.

TTTM The LINC - biểu tượng của nhịp sống sôi động tại ParkCity Hanoi

ParkCity Hanoi cũng không ngừng nâng cấp hệ thống an ninh, chăm sóc cảnh quan, hạ tầng bằng đội ngũ chuyên nghiệp và luôn duy trì mật độ xây dựng thấp để đảm bảo tối đa chất lượng sống.

Đó là lý do trong gần 20 năm hiện diện tại Việt Nam, ParkCity Group đã đạt được nhiều giải thưởng trong nước và quốc tế như Nhà phát triển cộng đồng tốt nhất (2023) và ParkCity Hanoi thuộc Top 10 khu đô thị đáng sống nhất (2022) do PropertyGuru Việt Nam và Hiệp hội Bất động sản Việt Nam trao tặng.

Parc Régent - chốn định chuẩn phong cách sống sang mới

Khi ParkCity Hanoi ngày càng khẳng định vị thế của cộng đồng đáng sống hàng đầu thủ đô, dự án mới mang tên Parc Régent được kỳ vọng "nâng chuẩn sống sang". Lấy cảm hứng từ vẻ đẹp của kiến trúc Pháp, Parc Régent là kiệt tác kết hợp không gian kiến trúc đa dạng và cảnh quan đa lớp.

Điểm nhấn của Parc Régent nằm ở dải xanh hơn 5000 m2 bao quanh phân khu, được kết nối bởi lối tản bộ trải dài và hệ tiện ích chất lượng mang phong cách nghỉ dưỡng tại tầng 5. Lớp cảnh quan mang đến bầu không khí trong lành và trải nghiệm sống giao hòa cùng thiên nhiên hiếm có.

ParkCity Group và tầm nhìn nâng chuẩn sống đô thị tại tây Hà Nội- Ảnh 4.

Parc Régent - nơi định chuẩn phong cách sống sang mới tại Hà Nội

Gồm 309 căn hộ tại 3 tòa tháp với mật độ xây dựng chỉ 240 căn/ha, Parc Régent đảm bảo riêng tư và an tĩnh tuyệt đối khi mỗi tầng chỉ có 4-9 căn, kết hợp sảnh thang máy riêng cho từng tòa. Dự án giới thiệu ra thị trường 7 loại hình không gian sống, trải dài từ căn hộ 2-4 phòng ngủ với diện tích từ 111 m², đến dòng villa khối đế 2-3 tầng có diện tích từ 354,6 m² đến 707,69 m². Mỗi căn hộ tại đây đều có tối thiểu một chỗ đỗ ô tô định danh. Đặc biệt, các căn villa khối đế sở hữu garage riêng lên tới 4 chỗ đỗ ô tô, đảm bảo tiện nghi vượt trội.

ParkCity Group và tầm nhìn nâng chuẩn sống đô thị tại tây Hà Nội- Ảnh 5.

Không gian xanh ấn tượng của Parc Régent

Parc Régent kết nối hài hòa mạch sống của toàn khu đô thị, là sự tiếp nối và nâng tầm của ParkCity Hanoi về một chốn an trú riêng tư, tinh tế và bền vững.

Thông tin liên hệ

Phòng bán hàng, Khu đô thị ParkCity Hanoi

  • Đường Lê Trọng Tấn, phường Dương Nội, Hà Nội, Việt Nam
  • Hotline: +84 93 679 3338
  • Website: https://parcregent.com.vn/


Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên.
