Paul McCartney trải lòng về chuỗi ngày đen tối khi The Beatles tan rã

Chia sẻ trong cuốn sách mới Wings: The Story of a Band on the Run (ra mắt ngày 4.11), nam nghệ sĩ 83 tuổi hồi tưởng những ngày tháng khủng hoảng sau khi nhóm tan rã. McCartney cũng nhắc lại thuyết âm mưu nổi tiếng "Paul đã chết" câu chuyện lan truyền từ năm 1969 rằng ông qua đời trong một tai nạn và được thay thế bằng người giống hệt.

Paul McCartney trải lòng về chuỗi ngày đen tối

Paul McCartney chia sẻ về giai đoạn vượt qua khủng hoảng sau khi The Beatles tan rã Ảnh: REUTERS

Theo The Guardian, ông đã viết trong sách: "Trên nhiều phương diện, tôi như đã chết. Một chàng trai 27 tuổi sắp trở thành cựu thành viên The Beatles, bị cuốn vào hàng loạt tranh chấp pháp lý và rối ren cá nhân, kiệt sức và cần một cuộc làm lại từ đầu. Tôi từng tự hỏi liệu mình có thể vượt qua được 'thập kỷ kỳ diệu' cùng The Beatles hay không".

Cựu thành viên The Beatles kể rằng khi tin đồn về cái chết của mình lan rộng, ông chỉ biết đùa với vợ là Linda: "Làm sao tôi có thể chết được chứ?", ngay sau khi con gái đầu lòng Mary chào đời. Nhưng nhìn lại, ông thừa nhận tin đồn ấy phần nào phản ánh đúng tâm trạng bế tắc của ông khi đó.

Huyền thoại âm nhạc Paul McCartney từng thừa nhận bản thân khó tiếp tục sự nghiệp sau sự tan rã của The Beatles Ảnh: AP

Sau khi ban nhạc rock huyền thoại tan rã, nam nghệ sĩ từng kiện các thành viên còn lại là John Lennon, George Harrison và Ringo Starr để chấm dứt hợp đồng chung, vì ông không muốn quản lý Allen Klein nắm quyền điều hành tài chính nhóm. Cuối cùng, Tòa án London ra phán quyết có lợi cho ông. McCartney từng nói với British GQ rằng việc kiện tụng là cách duy nhất để cứu lấy The Beatles và Công ty Apple. Trước khi mọi chuyện đổ vỡ, McCartney đã mua một trang trại ở Scotland và coi đây là nơi lánh xa London. Ông mô tả quãng thời gian sống cùng gia đình ở đó là một "cuộc phiêu lưu hoang dã" - nơi ông lần đầu tiên sau nhiều năm cảm thấy thật sự tự do, được tự mình điều khiển cuộc đời.

Thuyết "Paul đã chết" sau này được chính McCartney "phản pháo" bằng album mang tên Paul Is Live (1993). Trước đó, vào năm 1969, ông từng trả lời phỏng vấn tạp chí Life để bác bỏ tin đồn về cái chết của mình. The Beatles chính thức tan rã năm 1970. Paul McCartney sau đó xây dựng sự nghiệp solo thành công, vừa hát riêng, vừa cùng ban nhạc Wings do ông và vợ - Linda đồng sáng lập.

Trên trang web cá nhân năm 2023, ông từng thừa nhận điều khiến mình bối rối nhất sau khi nhóm tan rã là liệu có nên tiếp tục hay không. "Đó là điều cực kỳ khó, thậm chí có người nói là không thể, để tiếp nối The Beatles. Chúng tôi có John, người có thể khiến bất kỳ nhóm nào trở nên xuất sắc, rồi có George, Ringo và cả tôi. Tôi không biết phải làm gì với bản thân và việc thử điều mới luôn đầy rủi ro", nam nghệ sĩ viết.

Cuốn Wings: The Story of a Band on the Run được biên soạn từ hàng chục giờ phỏng vấn giữa McCartney và những cộng sự từng gắn bó với ông, tái hiện hành trình của nam nghệ sĩ cùng ban nhạc Wings xuyên suốt thập niên 1970 cho đến khi nhóm tan rã năm 1981.