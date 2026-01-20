Payoo, Lotte Finance, Shinhan Finance, Rootopia hỗ trợ tài chính cho học viên Học Bổng S80

Trong bối cảnh đó, Học Bổng tiếng Anh S80 do SunUni Academy và Báo Thanh Niên đồng tổ chức không chỉ hỗ trợ học phí lên tới 70% cho 2 khóa học IELTS và tiếng Anh giao tiếp trực tuyến, mà còn xây dựng thêm "đường băng tài chính" giúp người học có thể khởi động việc học sớm hơn, thay vì bỏ lỡ cơ hội vì chưa xoay kịp một khoản chi lớn.

Ông Nguyễn Đình Chước - đại diện ban xét duyệt Học Bổng S80 cho biết đã tiếp nhận hơn 6.500 hồ sơ đăng ký sau hơn một tháng triển khai

Theo ông Nguyễn Đình Chước, đại diện Ban xét duyệt Học Bổng S80, tính đến nay chương trình đã nhận hơn 6.500 hồ sơ đăng ký và xét duyệt thành công cho hơn 4.000 trường hợp đủ điều kiện nhận hỗ trợ. Ban tổ chức cho biết trung bình mỗi ngày có hơn một trăm hồ sơ được phê duyệt để đáp ứng nhu cầu học tập từ nhiều tỉnh thành trên cả nước.



'Đường băng tài chính' giúp người học có cất cánh

Thực tế triển khai các chương trình đào tạo cho thấy nhu cầu quan tâm có thể rất lớn, những điểm rơi quyết định thường nằm ở giai đoạn người học phải chốt lịch học và hoàn tất thủ tục tài chính để giữ suất. Với Học bổng tiếng Anh S80, sau hơn 6.000 hồ sơ gửi về, khoảng 4.000 hồ sơ đủ điều kiện đã được xét duyệt; phần còn lại chủ yếu rơi vào nhóm thiếu/sai thông tin hoặc không phản hồi khi đối chiếu. Một tỷ lệ rất cao.

Đáng chú ý, theo ban tổ chức, hơn 65% học viên đã đăng ký lựa chọn sử dụng các kênh hỗ trợ tài chính qua Lotte Finance, Payoo, Rootopia và Shinhan Finance để chia nhỏ phần học phí còn lại sau khi áp dụng học bổng. Con số này cho thấy: hỗ trợ tài chính không phải "phần phụ" của học bổng, mà là lời giải trúng rào cản khiến nhiều người học dễ bỏ dở - bài toán dòng tiền và nhịp chi trả.

Một đại diện đối tác tài chính tham gia chương trình nhận định: "Nhiều người học không thiếu quyết tâm, họ thiếu một cơ chế để quyết định trở nên nhẹ hơn và chắc hơn. Khi khoản chi lớn được chuyển thành kế hoạch chi trả theo tháng, người học dễ chốt lịch học và duy trì nhịp học đều hơn".

Sự cộng hưởng từ các đối tác tài chính: 0% lãi suất trả góp, người học chỉ chi trả đúng số tiền học

Lễ ký kết thỏa thuận hợp tác giữa Học Bổng S80 và các đối tác tài chính

Trong khuôn khổ S80, các đối tác như Lotte Finance, Payoo, Rootopia và Shinhan Finance phối hợp triển khai giải pháp hỗ trợ học phí theo nguyên tắc chung: người học chỉ chi trả phần học phí còn lại sau khi đã áp dụng mức hỗ trợ từ Học Bổng S80, và có thể lựa chọn hình thức chia nhỏ theo kỳ hạn phù hợp, chứ không mất lãi suất trả góp như nhiều đơn vị khác.



Theo ban tổ chức, các gói trả góp được thiết kế theo hướng tối ưu cho đặc thù học trực tuyến: từ đăng ký, đối chiếu thông tin đến ký kết đều thực hiện online. Thời gian phê duyệt thường dao động khoảng 1-2 ngày làm việc tùy hồ sơ và quy định từng đơn vị. Kỳ hạn phổ biến 6-12 tháng nhằm giúp người học chủ động sắp xếp tài chính theo nhịp thu nhập.

Đại diện SunUni Acdemy và Shinhan Finance ký kết hợp tác chiến lược trong khuôn khổ chương trình Học Bổng S80 hồi tháng 12.2025

Đại diện Shinhan Finance cho biết, cách tiếp cận "học phí theo tháng" giúp người học giảm áp lực thanh toán một lần và tăng khả năng theo đến cùng. "Mỗi khoản hỗ trợ học phí trong chương trình được xem là một khoản đầu tư cho tương lai của người học, giúp họ tiếp cận chương trình đào tạo chất lượng với chi phí hợp lý", ông Lê Minh Chí, Giám đốc Khối Sản phẩm Shinhan Finance, chia sẻ.



Ngoài ra, ban tổ chức cho biết thêm, nhiều hồ sơ đã đi đến bước cuối cùng nhưng vẫn chần chừ ở bước hoàn tất ghi danh do vẫn băn khoăn về nguồn tài chính. Vì vậy, ngay sau khi có kết quả đầu vào, tư vấn viên thường khuyến nghị người học xác định hai mốc cùng lúc: lịch học phù hợp và phương án thanh toán cùng các giải pháp hỗ trợ tài chính, nhằm tránh tình trạng để lỡ lớp hoặc lỡ suất học bổng bán phần.

"Người học không thiếu quyết tâm, họ thiếu một cơ chế giúp quyết định trở nên nhẹ hơn và chắc chắn hơn. Khi chi phí được chia nhỏ và lịch học được khóa lại rõ ràng, tỷ lệ bám lớp và hoàn tất lộ trình tăng lên thấy rõ", đại diện chương trình cho biết.

Ông Lê Minh Chí, Giám đốc Khối Sản phẩm Shinhan Finance phát biểu tại lễ ký kết hợp tác chiến lược giữa Học Bổng S80 và Shinhan Finance

Lê Quỳnh Trang, sinh viên năm nhất tại Hà Nội, đến với Học Bổng S80 trong tâm thế muốn học nghiêm túc nhưng gia đình khó xoay học phí theo gói. Dù đã được hưởng mức hỗ trợ cao, phần học phí còn lại tuy ít nhưng vẫn áp lực nếu phải thanh toán một lần. Trang lựa chọn phương án trả góp theo tháng qua kênh hỗ trợ tài chính để có thể bắt đầu học ngay, đồng thời chủ động sắp xếp việc làm thêm để duy trì khoản chi trả đều đặn.

Theo ban tổ chức, có nhiều trường hợp như Quỳnh Trang. Điều quan trọng là khi học phí được chuyển nhịp sang thanh toán từng kỳ nhỏ, người học dễ dàng và tự tin tiếp cận với khóa học chất lượng cao thay vì loay hoay đi tìm nơi có học phí rẻ kém chất lượng, vừa không có kết quả, vừa tốn thời gian và lãng phí tiền bạc. Đây cũng là yếu tố then chốt để giúp người học tự tin học liên tục, đặc biệt với sinh viên và người đi làm, qua đó giúp các bạn tự tin học tập đạt kết quả cao hơn.

Học viên học tập trên nền tảng trực tuyến hiện đại cùng đội ngũ giảng viên giàu kinh nghiệm

Không chỉ là "giảm tiền", mà là giảm rủi ro bỏ dở

Ban tổ chức nhận định học bổng giải quyết "mức chi", còn kênh tài chính giải quyết "nhịp chi". Khi nhịp chi phù hợp, người học dễ chốt lịch, dễ đi học đều và dễ duy trì kỷ luật. Đây cũng là lý do "đường băng tài chính" được xem như cấu phần quan trọng trong mô hình hỗ trợ toàn diện của S80, giúp người học bắt đầu sớm hơn, yên tâm hơn và bền bỉ hơn.

Chương trình dự kiến mở cổng đăng ký đến tháng 11.2026, tuy nhiên đến nay chỉ còn hơn 3.000 suất có thể dừng sớm nếu đủ số lượng xét duyệt. Đại diện ban tổ chức khuyến nghị người học chủ động đăng ký sớm để được tư vấn lộ trình và yên tâm lựa chọn phương án tài chính phù hợp, không còn nỗi lo lắng khi học tập nữa.