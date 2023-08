PC Bình Định tham gia Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc năm 2023

Tại ngày hội, các đơn vị đã đánh giá tình hình, kết quả phong trào và công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trong thời gian qua, trọng tâm là 6 tháng đầu năm 2023, rút ra những bài học kinh nghiệm; đề ra phương hướng, nhiệm vụ công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trong thời gian tới tại địa phương; biểu dương khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc tại địa phương…

Dịp này, các đơn vị đã tổ chức các hoạt động như: Làm thủ tục kích hoạt định danh điện tử cho nhân dân thôn 2, X.An Dũng; tổ chức giao lưu văn nghệ, bóng chuyền và tặng 140 suất quà cho các cháu thiếu nhi, học sinh nhân dịp trung thu, năm học mới 2023 - 2024 (ảnh).

PC Bình Định và Phòng Thanh tra Công an tỉnh là là đơn vị kết nghĩa với thôn 2, X.An Dũng từ năm 2019 đến nay, và 2 đơn vị đã góp phần tích cực cho những kết quả của phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc ở X.An Dũng trong thời gian qua.