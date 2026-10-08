PC Đà Nẵng bàn giao nhà tình nghĩa cho các gia đình có hoàn cảnh khó khăn

Là một doanh nghiệp hoạt động trên địa bàn TP.Đà Nẵng, PC Đà Nẵng luôn đồng hành cùng thành phố thực hiện các chương trình an sinh xã hội, hỗ trợ hộ nghèo, hộ neo đơn. Chương trình hỗ trợ kinh phí xây dựng nhà tình nghĩa cho các hoàn cảnh khó khăn về nhà ở là một trong số những hoạt động mà PC Đà Nẵng đã duy trì thực hiện trong thời gian qua.

Năm 2026, công ty phối hợp cùng với chính quyền các xã Quế Phước, Nông Sơn, Quế Sơn, Quế Sơn Trung, Xuân Phú khảo sát và đề xuất danh sách hỗ trợ kinh phí xây dựng nhà tình nghĩa. Qua khảo sát có 5 hộ thuộc diện khó khăn, neo đơn nhận được kinh phí hỗ trợ xây dựng nhà gồm: bà Trần Thị Ánh (thôn Tứ Nhũ, xã Quế Phước), ông Phan Thọ (thôn Trung Nam, xã Nông Sơn), bà Mai Thị Lộc (thôn An Long, xã Quế Sơn), bà Nguyễn Thị Bé (thôn Phước Đức, xã Quế Sơn Trung), ông Trần Năng (thôn Yên Lư, xã Xuân Phú).

Trao nhà tình nghĩa cho hộ bà Trần Thị Ánh ở xã Quế Phước

Sau hơn 2 tháng khẩn trương thi công, đến nay đã có 3 trong tổng số 5 nhà hoàn thành, bàn giao đưa vào sử dụng, gồm các hộ Trần Thị Ánh, Phan Thọ, Mai Thị Lộc. Với tiêu chí "3 cứng" (nền cứng, tường cứng, mái cứng), công trình sẽ giúp các hộ dân có nơi cư trú vững chắc, an toàn trong mùa mưa bão sắp đến.

Trao nhà tình nghĩa cho hộ ông Phan Thọ ở xã Nông Sơn

Phát biểu tại buổi lễ, ông Trần Đình Lành - Phó bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Công đoàn PC Đà Nẵng - cho biết hoạt động hỗ trợ xây dựng nhà tình nghĩa thể hiện sự sẻ chia và trách nhiệm của người lao động ngành điện đối với cộng đồng. Trong năm 2026, từ nguồn đóng góp của cán bộ, công nhân viên, PC Đà Nẵng đã hỗ trợ xây dựng 10 ngôi nhà, cùng với 5 ngôi nhà được Tổng công ty Điện lực miền Trung (EVNCPC) hỗ trợ trên địa bàn. "Chúng tôi mong rằng những mái nhà mới sẽ giúp các gia đình có hoàn cảnh khó khăn ổn định cuộc sống, yên tâm hơn trong mùa mưa bão và tiếp tục chăm lo làm ăn, phát triển kinh tế", ông Lành nói.

Tại lễ bàn giao nhà tình nghĩa cho hộ ông Phan Thọ, Phó chủ tịch UBND xã Nông Sơn Lê Tuấn Anh chia sẻ: "Sự hỗ trợ của EVNCPC và PC Đà Nẵng có ý nghĩa thiết thực đối với những gia đình còn khó khăn về nhà ở trên địa bàn. Chính quyền địa phương trân trọng sự quan tâm, đồng hành của ngành điện; đồng thời mong muốn tiếp tục nhận được sự chung tay, hỗ trợ để góp phần giúp các hộ khó khăn có điều kiện ổn định cuộc sống, từng bước vươn lên".