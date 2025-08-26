PC Đà Nẵng sẵn sàng cung cấp điện an toàn, liên tục dịp lễ 2.9

Kỳ nghỉ lễ Quốc khánh 2.9 kéo dài từ ngày 30.8 đến hết ngày 2.9, TP.Đà Nẵng sẽ tổ chức nhiều chương trình, lễ hội hấp dẫn nhằm thu hút du khách trong nước và quốc tế, đồng thời đáp ứng nhu cầu của người dân. Với địa bàn thành phố mới sau sáp nhập có diện tích rộng, ngay từ đầu tháng 8, PC Đà Nẵng đã chủ động xây dựng kế hoạch, đảm bảo nguồn điện an toàn, liên tục, tin cậy phục vụ các họat động văn hóa, chính trị - xã hội diễn ra trong dịp lễ.

PC Đà Nẵng đảm bảo cung cấp điện an toàn ổn định liên tục cho khách hàng trong dịp Lễ Quốc khánh 2.9

Sau sáp nhập, PC Đà Nẵng quản lý hệ thống điện quy mô lớn, với hệ thống lưới điện trung hạ áp trải dài qua nhiều khu vực địa hình phức tạp. Dịp lễ Quốc khánh đầu tiên, dự kiến nguồn và phụ tải trong dịp lễ của TP.Đà Nẵng mới có công suất cực đại khoảng 1.003 MW, sản lượng khoảng 22,58 triệu kWh. Để đảm bảo cấp điện ổn định, liên tục, hiệu quả, công ty sẽ không thực hiện các công tác gây ngừng, giảm cung cấp điện từ 0 giờ ngày 30.8 đến 24 giờ ngày 2.9, ngoại trừ các công tác xử lý sự cố và theo yêu cầu của các cơ quan có thẩm quyền.

Trước lễ, công ty đã chỉ đạo các đơn vị trực thuộc tăng cường công tác phát quang, kiểm tra ngày/đêm lưới điện kết hợp kiểm tra camera nhiệt, tầm soát PD online, vệ sinh cách điện. Đồng thời, yêu cầu các đơn vị lập phương án bố trí nhân lực trực 24/24, chuẩn bị đầy đủ vật tư phương tiện thiết bị dự phòng để nhanh chóng khắc phục nếu xảy ra sự cố; các phòng ban phối hợp với các đội, xí nghiệp tăng cường kiểm tra tình trạng vận hành, nguồn cấp, ắc quy dự phòng của thiết bị tại các TBA 110kV và trên đường dây trung áp đảm bảo tín hiệu kết nối về 2 trung tâm điều khiển.

Thay dây đường dây trung áp 22kV đảm bảo cung cấp điện Lễ Quốc Khánh

Các đơn vị trực thuộc cũng đã tăng cường kiểm tra hành lang lưới điện trung hạ áp, làm việc với các chủ công trình xây dựng gần đường dây để ngăn ngừa sự cố do vi phạm hành lang tuyến; tích cực tuyên truyền PCCC đến nhân dân, khuyến cáo không thả diều gần đường dây mang điện, không bắn pháo giấy tráng kim loại và ném các vật lên đường dây... Các Đội quản lý điện làm việc với chính quyền địa phương, nắm bắt thời gian, địa điểm tổ chức và phối hợp với đơn vị tổ chức sự kiện kiểm tra hệ thống điện nội bộ, máy phát dự phòng của khách hàng sẵn sàng trong trường hợp có sự cố bất khả kháng xảy ra.