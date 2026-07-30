PC Đà Nẵng sớm cấp điện cho 3 điểm trường nội trú liên cấp biên giới

Công trình được đầu tư xây dựng mới hơn 12 km đường dây trung áp 22 kV, lắp đặt 3 trạm biến áp với tổng công suất 1,2 MVA cùng 2 thiết bị phân đoạn (Recloser), tổng mức đầu tư hơn 7,3 tỉ đồng. Công trình bảo đảm cấp điện ổn định, an toàn cho cả 3 điểm trường, đồng thời nâng cao độ tin cậy cung cấp điện trên địa bàn.

Quá trình triển khai dự án gặp không ít khó khăn do địa hình miền núi hiểm trở, giao thông đi lại phức tạp, nhiều vị trí phải vận chuyển vật tư, thiết bị bằng sức người, thời tiết khu vực thường xuyên mưa giông, gió lốc vào chiều tối. Tuy nhiên, dưới sự chỉ đạo sát sao của lãnh đạo công ty cùng sự phối hợp chặt chẽ giữa các đơn vị thi công, sự hỗ trợ của chính quyền địa phương và tinh thần nỗ lực của đội ngũ cán bộ, kỹ sư, công nhân, công trình đã được triển khai theo phương châm "có mặt bằng đến đâu thi công đến đó", tranh thủ thi công cả những ngày nghỉ để đẩy nhanh tiến độ.

Ông Phan Hiền Trí, Phó giám đốc PC Đà Nẵng, kiểm tra, giám sát công tác nghiệm thu, đóng điện và khen thưởng động viên các đơn vị

Trong quá trình nghiệm thu, đóng điện công trình, ông Phan Hiền Trí, Phó giám đốc PC Đà Nẵng, trực tiếp có mặt tại hiện trường kiểm tra, giám sát công tác nghiệm thu và đóng điện, bảo đảm công trình được đưa vào vận hành an toàn, đúng quy trình kỹ thuật. Ông cũng biểu dương, khen thưởng các đơn vị tham gia thi công đã nỗ lực hoàn thành công trình vượt tiến độ đề ra.

Nhóm công tác thực hiện đóng điện

Việc hoàn thành, đưa công trình vào vận hành có ý nghĩa thiết thực, bảo đảm nguồn điện ổn định phục vụ hoạt động dạy và học, khu nội trú, bếp ăn, hệ thống chiếu sáng và các hoạt động sinh hoạt của giáo viên, học sinh trước thềm năm học 2026 - 2027. Đây cũng là điều kiện quan trọng để các nhà trường ứng dụng hiệu quả công nghệ thông tin trong giảng dạy, nâng cao chất lượng giáo dục cho học sinh là con em đồng bào các dân tộc thiểu số khu vực biên giới, đồng thời góp phần phát huy hiệu quả đầu tư các công trình giáo dục, bảo đảm an sinh xã hội, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội và giữ vững quốc phòng, an ninh trên địa bàn.