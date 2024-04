PC Đà Nẵng tăng cường kiểm tra vận hành lưới điện ban đêm

Theo dự báo, công suất phụ tải ngày cực đại năm 2024 đạt 664 MW, tăng 8,0% so với năm 2023. Dự báo sản lượng điện nhận ngày cực đại cũng như sản lượng điện nhận năm 2024 đều tăng từ 6,5 - 7% so với năm 2023. Trong các tháng mùa khô, nhu cầu sử dụng điện của người dân và doanh nghiệp tăng đột biến, nhất là các khu vực dịch vụ du lịch, khách sạn, sản xuất, công nghiệp… Điều này đặt ra nhiều khó khăn và thách thức cho PC Đà Nẵng, đặc biệt là trong công tác quản lý kỹ thuật, vận hành lưới điện được xuyên suốt, đảm bảo hạn chế tối đa nguy cơ sự cố do tiếp xúc, quá tải lưới điện gây ra.

Tầm soát nhiệt độ thiết bị đang vận hành trên lưới điện 22kV

Do đó, PC Đà Nẵng đã tổ chức kiểm tra camera nhiệt kết hợp camera PD để kiểm tra tình trạng phát nhiệt tại các vị trí đấu nối, tiếp xúc và tình trạng phóng điện sứ cách điện do nhiễm bẩn, sương muối trên lưới điện… Công ty cũng đã rà soát, kiểm tra mức mang tải đường dây hạ áp tại các trạm biến áp để thực hiện giải pháp san tải, tách lưới hoặc tăng cường thêm cáp hạ áp đảm bảo không để tình trạng quá tải lưới hạ áp trong mùa nắng nóng. Kết quả kiểm tra đã phát hiện một số vị trí tiếp xúc không tốt, có hiện tượng phóng điện và đề ra hướng xử lý, khắc phục trong thời gian đến.

Trong những năm qua, PC Đà Nẵng đã áp dụng nhiều giải pháp trong công tác quản lý kỹ thuật, vận hành lưới điện nhằm đảm bảo cấp điện trước mùa nắng nóng như: Tăng cường công tác kiểm tra định kỳ ngày (đêm) đường dây và trạm biến áp; khai thác sử dụng hiệu quả TBA lưu động và vệ sinh cách điện hotline; tổ chức đẩy nhanh tiến độ đóng điện nghiệm thu các công trình đầu tư xây dựng để kịp thời san tải, giảm quá tải lưới điện; thường xuyên theo dõi chương trình cảnh báo điện áp thấp, non tải, quá tải, mất đối xứng để có giải pháp xử lý kịp thời. Đồng thời, đẩy nhanh tiến độ thực hiện các nội dung như "không còn các TBA công cộng có trên 330 khách hàng", "số khách hàng trên mỗi phân đoạn trung áp không quá 1.500 khách hàng"… để nâng cao độ tin cậy cung cấp điện.