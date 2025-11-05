Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Bạn cần biết

PC Đà Nẵng triển khai đồng bộ các biện pháp ứng phó bão số 13

Trung Lực
Trung Lực
05/11/2025 15:40 GMT+7

Công ty Điện lực Đà Nẵng (PC Đà Nẵng) tiếp tục huy động lực lượng tại chỗ, vừa triển khai xử lý hậu quả mưa lũ cuối tháng 10 vừa chủ động chuẩn bị phương án ứng phó bão số 13 (Kalmaegi).

PC Đà Nẵng triển khai đồng bộ các biện pháp ứng phó bão số 13- Ảnh 1.

Gia cố lưới điện tại các vị trí xung yếu

Trước nguy cơ ảnh hưởng của bão số 13, PC Đà Nẵng đồng loạt triển khai nhiều biện pháp cấp thiết nhằm bảo đảm an toàn hệ thống điện. Toàn bộ vật tư, thiết bị dự phòng như cột điện, xà, móng đúc sẵn, dây dẫn, công tơ và các thiết bị đóng cắt được rà soát, kiểm tra kỹ lưỡng để sẵn sàng huy động khắc phục hậu quả thiên tai. Hệ thống điều khiển, SCADA và nguồn ắc quy tại các trạm biến áp được kiểm tra tổng thể, đảm bảo khả năng vận hành và thao tác điều khiển từ xa thông suốt trong mọi tình huống; hệ thống viễn thông, công nghệ thông tin và đường truyền được củng cố để duy trì kết nối liên tục 24/24, phục vụ công tác chỉ huy, điều hành.

Đặc biệt, hệ thống thoát nước và giằng néo phòng chống bão được kiểm tra đồng loạt tại các trạm biến áp, nhà điều hành, nhà kho, bãi tập kết vật tư. Các đơn vị nạo vét hố ga, khơi thông rãnh thoát nước, gia cố mái tôn, cửa cuốn, tường bao; chủ động lắp đặt vách chắn nước, bao bọc, bao cát và bố trí máy bơm dự phòng để xử lý tình huống tại những trạm biến áp có nguy cơ ngập sâu. Các phương án huy động lực lượng xung kích PCTT&TKCN và đội thi công bên ngoài cũng được chuẩn bị kỹ lưỡng, với sự phối hợp của các nhà thầu và đơn vị thi công trên địa bàn. Tất cả các Đội quản lý điện sẵn sàng phương án trực ứng phó bão, rà soát hành lang tuyến, phát quang cây xanh, chặt tỉa cành có nguy cơ ngã đổ vào đường dây; bố trí máy phát điện dự phòng, MBA lưu động, áo phao, dụng cụ cứu hộ.

PC Đà Nẵng triển khai đồng bộ các biện pháp ứng phó bão số 13- Ảnh 2.

Tại khu vực có nguy cơ bị thiệt hại nặng như Đại Lộc, Nam Giang, Duy Xuyên, Tam Kỳ, Trà My, Hòa Vang…, các đơn vị đã kiểm tra những vị trí có nguy cơ sạt lở, neo chống các trụ yếu, đặc biệt là các đoạn đường dây trung thế đi qua sườn đồi, khe suối. Nhiều Đội quản lý điện đã chuẩn bị lực lượng ứng cứu tại chỗ, đảm bảo phản ứng nhanh. Công ty chuẩn bị đầy đủ nhu yếu phẩm, lương thực, thuốc men và vật tư y tế phục vụ CB-CNV trong những ngày mưa bão; bố trí sẵn thuốc thiết yếu, bảo đảm sức khỏe và an toàn cho người lao động…

PC Đà Nẵng sẽ kích hoạt chế độ ứng trực 24/24 và sẵn sàng đảm bảo mọi nguồn lực từ con người, vật tư đến hệ thống điều hành đều ở trạng thái sẵn sàng cao nhất để ứng phó với bão số 13 (Kalmaegi), đảm bảo an toàn hiện trường và công trình đang thi công.

