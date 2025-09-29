PC Đà Nẵng xuất quân hỗ trợ PC Quảng Trị khắc phục hậu quả bão số 10

Thực hiện chỉ đạo của Tổng công ty Điện lực miền Trung, Công ty Điện lực Đà Nẵng (PC Đà Nẵng) đã khẩn trương thành lập Đội xung kích gồm 50 CB-CNV cùng 8 xe và các thiết bị, vật tư lên đường nhận nhiệm vụ hỗ trợ ngay từ sáng ngày 29.9 nhằm khắc phục hậu quả do cơn bão số 10 gây ra tại tỉnh Quảng Trị.

Đội xung kích PC Đà Nẵng xuất quân ủng hộ PC Quảng Trị khắc phục hậu quả bão số 10.

Sau lễ xuất quân, Đội xung kích đã ngay lập tức lên đường và sẽ triển khai ngay công tác tại khu vực phía bắc Quảng Trị cho đến khi hoàn thành nhiệm vụ. Đội xung kích do ông Phạm Quang Hiếu, Đội phó Đội Quản lý điện Liên Chiểu làm trưởng đoàn, ông Nguyễn Thái Hùng, Phó trưởng phòng An toàn công ty làm phó đoàn.

Giao nhiệm vụ và động viên Đội xung kích, ông Lê Hồng Cương, Giám đốc PC Đà Nẵng, lưu ý thành viên đội xung kích đảm bảo tuyệt đối an toàn lao động, an toàn giao thông; dặn dò toàn đội giữ gìn sức khỏe và chủ động báo cáo tình hình công tác. Lãnh đạo công ty tin tưởng với tinh thần đoàn kết, cùng nhau chia sẻ khó khăn, Đội xung kích sẽ nỗ lực hoàn thành tốt nhiệm vụ, khắc phục nhanh nhất sự cố và cấp điện trở lại an toàn, ổn định cho các khách hàng bị ảnh hưởng do cơn bão số 10 (Bualoi) gây ra trên địa bàn tỉnh Quảng Trị.

Rạng sáng 29.9, bão Bualoi đi vào đất liền Nghệ An - Hà Tĩnh với sức gió mạnh nhất cấp 9-10 (75-102 km/giờ). Hoàn lưu bão đã gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến hệ thống điện trên địa bàn ở khu vực phía bắc Quảng Trị. Trước yêu cầu cấp điện trở lại sau bão, Tổng công ty Điện lực miền Trung đã huy động 350 kỹ sư và công nhân từ 7 Công ty Điện lực thành viên và Công ty Dịch vụ điện lực miền Trung (CPCCPSC) để khẩn trương lên đường hỗ trợ khắc phục sự cố sau bão.