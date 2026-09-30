PC Đắk Lắk: Bàn giao 5 nhà tình nghĩa từ nguồn hỗ trợ của EVNCPC

Đây là một trong những hoạt động an sinh xã hội hướng tới kỷ niệm 51 năm thành lập EVNCPC (7.10.1975 - 7.10.2026).

Năm 2026, EVNCPC hỗ trợ tỉnh Đắk Lắk xây dựng 10 căn nhà tình nghĩa, với tổng kinh phí 700 triệu đồng. Đến nay, 5 căn nhà đã hoàn thành và được bàn giao cho các gia đình.

Các hộ được hỗ trợ gồm người có công với cách mạng, thương binh và thân nhân liệt sĩ. Cụ thể, tại xã Krông Pắc, căn nhà được bàn giao cho ông Nguyễn Thành Kim, trú thôn Phước An 4, là thương binh suy giảm khả năng lao động 47%.

Tại xã Hòa Thịnh, căn nhà được bàn giao cho ông Phan Trọng Đại, trú thôn Phú Mỹ, là thương binh suy giảm khả năng lao động 51%.

Tại xã Tuy An Bắc, hai căn nhà được bàn giao cho ông Nguyễn Thành Sơn, sinh năm 1948, trú thôn Bình Hòa, thuộc diện thương binh và ông Cao Văn Sanh, sinh năm 1963, trú thôn Mỹ Long, thuộc diện con liệt sĩ.

Tại phường Tuy Hòa, căn nhà được bàn giao cho bà Phạm Thị Tiên Đồng, trú số 107 Nguyễn Công Trứ, khu phố Nguyễn Công Trứ, thuộc diện con thương binh, liệt sĩ.

Bàn giao nhà cho bà Phạm Thị Tiên Đồng, trú số 107 Nguyễn Công Trứ, khu phố Nguyễn Công Trứ, P.Tuy Hòa thuộc diện con thương binh, liệt sĩ ẢNH: PC ĐẮK LẮK

Tại các buổi bàn giao, PC Đắk Lắk trao tặng mỗi gia đình một phần quà trị giá 5 triệu đồng, hỗ trợ các hộ mua sắm thêm vật dụng cần thiết khi chuyển vào nhà mới.

Chương trình hỗ trợ xây dựng nhà tình nghĩa của EVNCPC góp phần giúp các gia đình chính sách có hoàn cảnh khó khăn về nhà ở có điều kiện ổn định chỗ ở. Đây cũng là hoạt động thiết thực của EVNCPC và PC Đắk Lắk hướng tới kỷ niệm 51 năm thành lập EVNCPC, thể hiện sự đồng hành của ngành điện với địa phương trong công tác an sinh xã hội.

Trong tổng số 10 căn nhà được EVNCPC hỗ trợ xây dựng tại Đắk Lắk năm 2026, đến nay đã có 5 căn hoàn thành và được bàn giao; các căn còn lại tiếp tục được hoàn thiện theo tiến độ thực tế.