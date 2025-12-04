PC Đắk Lắk: Đạt giải nhất tại cuộc thi Tuyên truyền viên tiết kiệm điện 2025

Giải nhất được trao cho PC Đắk Lắk với tiểu phẩm "Vì ích nước lợi nhà" thuộc nhóm Tiết kiệm điện trong gia đình. Trước đó, để tham gia cuộc thi, công ty đã xây dựng kịch bản, huy động các diễn viên từ các đơn vị trực thuộc, tổ chức luyện tập và ghi hình vào các ngày thứ bảy, chủ nhật trong tuần.

Với nội dung gần gũi, cách tiếp cận sáng tạo, cùng các thông điệp tiết kiệm điện được truyền tải, lồng ghép khéo léo, tác phẩm đã được Hội đồng chấm giải đánh giá và trao giải cao. Đây cũng là nguồn tư liệu để các đơn vị sử dụng làm công cụ tuyên truyền trực quan, giúp người dân thay đổi thói quen sử dụng điện trong cuộc sống hằng ngày.

Cuộc thi Tuyên truyền viên tiết kiệm điện 2025 do Bộ Công thương chủ trì, phối hợp Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) tổ chức, nhằm khuyến khích các đơn vị sáng tạo hình thức tuyên truyền trực quan, sinh động, góp phần lan tỏa thông điệp sử dụng điện an toàn, tiết kiệm và hiệu quả đến cộng đồng.