PC Đắk Lắk diễn tập xử lý sự cố, sẵn sàng đảm bảo cấp điện mùa khô

Chương trình diễn tập được tổ chức trên nền tảng mô phỏng OpenOTS (Operator Training Simulator), với sự tham gia của Công ty Vận hành hệ thống điện và thị trường điện Quốc gia (NSMO), các trung tâm điều độ hệ thống điện, các đơn vị truyền tải, phát điện và các công ty điện lực trong khu vực.

Ông Nguyễn Quốc Trung - Phó tổng giám đốc NSMO kiêm Giám đốc CSO trực tiếp tham gia chỉ đạo, đánh giá công tác diễn tập ẢNH: NSMO

PC Đắk Lắk và Công ty CP Điện lực Khánh Hòa là hai đơn vị thuộc EVNCPC tham gia trực tiếp chương trình diễn tập, cử cán bộ, điều độ viên phối hợp xử lý các tình huống theo kịch bản điều hành của NSMO và CSO.

Trong bối cảnh năm 2026 dự báo nắng nóng đến sớm, kéo dài, phụ tải điện tiếp tục tăng cao với mức tăng trưởng giai đoạn 2026–2030 ước khoảng 10–12%/năm, từ đầu năm đến nay, công suất cực đại tại khu vực miền Trung đạt 4.553,4 MW, tăng 13,2% so với cùng kỳ và vượt mức Pmax của năm 2025. Chính vì vậy, việc nâng cao năng lực vận hành, phối hợp xử lý sự cố được xác định là nhiệm vụ quan trọng nhằm đảm bảo cung ứng điện an toàn, liên tục.

Nội dung diễn tập tập trung vào các tình huống sự cố trên lưới điện truyền tải 220kV và 110kV, đặc biệt là các đường dây quan trọng có ảnh hưởng lớn đến vận hành hệ thống điện khu vực. Kịch bản giả định sự cố đường dây 220kV Nha Trang - Krông Buk xảy ra trong điều kiện phụ tải cao, yêu cầu các đơn vị nhanh chóng phối hợp đánh giá trạng thái hệ thống, điều chỉnh nguồn phát, phụ tải và kết lưới nhằm đảm bảo vận hành an toàn. Đặc biệt, các tình huống giả định có tính thực tế cao, bao gồm cả các yếu tố bất thường như ảnh hưởng của thời tiết cực đoan, cháy rừng đến hành lang tuyến, giúp nâng cao khả năng ứng phó với các sự cố phức tạp trong điều kiện vận hành thực tế.

Thông qua diễn tập, các cán bộ tham gia không chỉ được rèn luyện kỹ năng phân tích, xử lý tình huống, nâng cao khả năng phối hợp với các cấp điều độ mà còn góp phần tăng cường sự phối hợp giữa các đơn vị trong chuỗi vận hành hệ thống điện từ phát điện, truyền tải đến phân phối.

Anh Nguyễn Văn Lộc, Phó trưởng phòng Điều độ PC Đắk Lắk, người tham gia trực tiếp tại CSO, cho biết việc tham gia diễn tập giúp cán bộ, điều độ viên nâng cao năng lực phối hợp, đặc biệt trong xử lý các tình huống sự cố phức tạp khi phụ tải tăng cao. Đây cũng là cơ sở để đơn vị tiếp tục rà soát, hoàn thiện các phương án vận hành, chủ động chuẩn bị các điều kiện cần thiết nhằm đảm bảo cung cấp điện an toàn, liên tục trong mùa khô năm 2026 và các thời điểm cao điểm nắng nóng.