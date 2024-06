PC Đắk Lắk: Đồng bộ các giải pháp cấp điện trong cao điểm nắng nóng

Hiện nay, PC Đắk Lắk đang quản lý lưới điện với quy mô 14 trạm 110 kV, 473 km đường dây 110 kV; hơn 6.500 trạm biến áp phụ tải; gần 4.800 km đường dây 22 kV; 300 km đường dây 35 kV; hơn 6.200 km đường dây hạ áp; cấp điện cho hơn 600.000 khách hàng. Với đặc điểm lưới điện trải dài trên toàn tỉnh, người dân chủ yếu trồng cây công nghiệp, ăn trái, lưới điện được đầu tư lâu năm nên việc quản lý vận hành đặt ra nhiều thách thức.



Công nhân PC Đắk Lắk thực hiện bảo dưỡng lưới điện trước mùa khô 2024

Trong 3 tháng đầu năm 2024, sản lượng sử dụng điện tại tỉnh Đắk Lắk đã tăng hơn 20% so với cùng kỳ, cao hơn so với dự báo kế hoạch đã được phê duyệt. Công suất cực đại toàn tỉnh từ đầu năm 2024 đến nay đạt hơn 510 MW, tăng 8,9% so với cùng kỳ năm 2023.

Trước tình hình nhu cầu phụ tải tăng cao, PC Đắk Lắk đã yêu cầu các đơn vị triển khai quyết liệt kế hoạch vận hành, phương án cấp điện đã lập và thực hiện đồng bộ nhiều giải pháp trong công tác quản lý vận hành; tăng cường công tác kiểm tra lưới điện hạ áp, đo tải... Đối với các trạm có hiện tượng đầy tải, quá tải, các đơn vị quản lý vận hành kịp thời san tải hoặc hoán đổi các máy biến áp để đảm bảo yêu cầu cấp điện. Điều này góp phần giảm thiểu sự cố, nâng cao độ tin cậy cung cấp điện, đảm bảo đáp ứng đầy đủ nhu cầu sử dụng điện của khách hàng trên địa bàn tỉnh.

Trong thời gian tới, tình hình thời tiết được dự báo sẽ có nhiều diễn biến phức tạp khi chuyển từ nắng nóng kéo dài sang mưa bão. Công tác quản lý vận hành vì vậy sẽ đối mặt với nhiều khó khăn hơn trước. Do đó, PC Đắk Lắk tiếp tục tăng cường công tác quản lý vận hành lưới điện, chủ động xây dựng phương án cấp điện. Các giải pháp được thực hiện linh hoạt, thay đổi kịp thời theo điều kiện thực tế, góp phần giúp các đơn vị thực hiện tốt công tác cung ứng điện năng trong các tháng cao điểm cũng như cả năm 2024.

