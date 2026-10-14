PC Đắk Lắk được vinh danh trong Top 50 Doanh nghiệp tiêu biểu của tỉnh

Ông Trần Văn Thuận, Giám đốc PC Đắk Lắk (thứ 4 từ trái sang), đại diện công ty nhận biểu trưng Top 50 Doanh nghiệp tiêu biểu tỉnh Đắk Lắk ẢNH: PC ĐẮK LẮK

Ngày 13.10, tại phường Tân An, UBND tỉnh Đắk Lắk tổ chức hội nghị gặp mặt kỷ niệm 22 năm ngày Doanh nhân Việt Nam (13.10.2004 - 13.10.2026), biểu dương các doanh nhân, doanh nghiệp có đóng góp vào sự phát triển của địa phương.

Tại hội nghị, ông Trần Văn Thuận, Giám đốc PC Đắk Lắk, đại diện công ty nhận biểu trưng Top 50 Doanh nghiệp tiêu biểu tỉnh Đắk Lắk do UBND tỉnh trao tặng.

Việc được vinh danh ghi nhận những đóng góp của PC Đắk Lắk trong thực hiện nhiệm vụ cung ứng điện, đáp ứng nhu cầu sinh hoạt, sản xuất và kinh doanh trên địa bàn. Đây cũng là động lực để công ty tiếp tục nâng cao chất lượng dịch vụ, bảo đảm cung cấp điện an toàn, ổn định, đồng hành cùng người dân và doanh nghiệp.