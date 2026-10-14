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    PC Đắk Lắk được vinh danh trong Top 50 Doanh nghiệp tiêu biểu của tỉnh

    Nguồn: PC Đắk Lắk
    Nguồn: PC Đắk Lắk
    Công ty Điện lực Đắk Lắk (PC Đắk Lắk) được UBND tỉnh vinh danh trong Top 50 doanh nghiệp tiêu biểu, ghi nhận những đóng góp trong cung ứng điện phục vụ phát triển kinh tế - xã hội và đời sống người dân.
    PC Đắk Lắk được vinh danh trong Top 50 Doanh nghiệp tiêu biểu của tỉnh - Ảnh 1.

    Ông Trần Văn Thuận, Giám đốc PC Đắk Lắk (thứ 4 từ trái sang), đại diện công ty nhận biểu trưng Top 50 Doanh nghiệp tiêu biểu tỉnh Đắk Lắk

    ẢNH: PC ĐẮK LẮK

    Ngày 13.10, tại phường Tân An, UBND tỉnh Đắk Lắk tổ chức hội nghị gặp mặt kỷ niệm 22 năm ngày Doanh nhân Việt Nam (13.10.2004 - 13.10.2026), biểu dương các doanh nhân, doanh nghiệp có đóng góp vào sự phát triển của địa phương.

    Tại hội nghị, ông Trần Văn Thuận, Giám đốc PC Đắk Lắk, đại diện công ty nhận biểu trưng Top 50 Doanh nghiệp tiêu biểu tỉnh Đắk Lắk do UBND tỉnh trao tặng.

    Việc được vinh danh ghi nhận những đóng góp của PC Đắk Lắk trong thực hiện nhiệm vụ cung ứng điện, đáp ứng nhu cầu sinh hoạt, sản xuất và kinh doanh trên địa bàn. Đây cũng là động lực để công ty tiếp tục nâng cao chất lượng dịch vụ, bảo đảm cung cấp điện an toàn, ổn định, đồng hành cùng người dân và doanh nghiệp.

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