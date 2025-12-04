PC Đắk Lắk hưởng ứng Tuần lễ hồng EVN lần thứ XI

Hoạt động nhằm lan tỏa tinh thần sẻ chia, thể hiện trách nhiệm của CBCNV ngành Điện đối với cộng đồng thông qua nghĩa cử hiến máu tình nguyện - một trong những hoạt động nhân văn được EVN duy trì liên tục trong nhiều năm qua.

Trong khuôn khổ chương trình, PC Đắk Lắk tổ chức hiến máu tình nguyện vào lúc 07g30 ngày 13.12.2025 (thứ Bảy) tại hai địa điểm:

Cơ sở 1: Số 02 Lê Duẩn, phường Tự An, TP. Buôn Ma Thuột.

Cơ sở 2: Số 104 Lê Lợi, phường Tuy Hòa, tỉnh Đắk Lắk.

Để tăng cường lan tỏa chương trình, PC Đắk Lắk khuyến khích CBCNV và cộng đồng cùng thay ảnh đại diện với khung hình Tuần lễ hồng EVN lần thứ XI. Người dùng có thể truy cập liên kết: https://myfr.org/tuan-le-hong-evn-lan-thu-xi-2025, tải ảnh cá nhân, chèn khung và lưu về thiết bị để sử dụng trên các nền tảng mạng xã hội.

Năm nay, hình ảnh biểu tượng cầu vồng ghép từ hàng ngàn trái tim tiếp tục truyền đi thông điệp nhân ái và niềm tin vào sự gắn kết cộng đồng. Với tinh thần "một giọt máu cho đi – một cuộc đời ở lại", PC Đắk Lắk mong muốn tiếp tục đóng góp vào ngân hàng máu của tỉnh, hỗ trợ kịp thời cho người bệnh và lan tỏa sâu rộng hơn nghĩa cử cao đẹp này.

PC Đắk Lắk trân trọng cảm ơn sự đồng hành của CBCNV và toàn thể cộng đồng đối với Tuần lễ hồng EVN lần thứ XI.