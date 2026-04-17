PC Đắk Lắk khẩn trương sửa chữa, bảo dưỡng, đảm bảo cung ứng điện mùa nắng nóng

Khởi Du
17/04/2026 15:33 GMT+7

Trước diễn biến phụ tải tăng cao ngay từ đầu mùa nắng nóng năm 2026, Công ty Điện lực Đắk Lắk đang khẩn trương triển khai các giải pháp sửa chữa, bảo dưỡng và nâng cấp lưới điện nhằm đảm bảo cung ứng điện an toàn, ổn định phục vụ nhu cầu sinh hoạt và sản xuất trên địa bàn.

Theo dự báo của Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, năm 2026 thời tiết tiếp tục diễn biến phức tạp, có khả năng xuất hiện nhiều đợt nắng nóng gay gắt, kéo dài hơn trung bình nhiều năm, khiến nhu cầu sử dụng điện trên địa bàn dự báo sẽ tiếp tục tăng cao. Thực tế cho thấy, ngay từ đầu mùa nắng nóng, phụ tải trên địa bàn tỉnh đã tăng trưởng ở mức cao kỷ lục, với công suất cực đại (Pmax) đạt 818,6 MW, tăng hơn 22% so với cùng kỳ năm 2025. Mức tăng trưởng tập trung chủ yếu tại khu vực phía Tây của tỉnh, do nhu cầu bơm tưới cho cây công nghiệp và cây ăn quả gia tăng, đưa Đắk Lắk trở thành địa phương có tốc độ tăng trưởng phụ tải cao nhất khu vực miền Trung – Tây nguyên.

Tập trung triển khai sớm các dự án đầu tư xây dựng lưới điện năm 2026

Trước tình hình đó, PC Đắk Lắk đã chỉ đạo các đơn vị trực thuộc tăng cường kiểm tra tình trạng vận hành lưới điện trong các khung giờ cao điểm ngày và đêm nhằm kịp thời phát hiện, xử lý các khiếm khuyết, nguy cơ quá tải và các điểm phát nhiệt tại mối nối, lèo dây trong quá trình vận hành. Đồng thời, chủ động thực hiện hoán chuyển máy biến áp phụ tải, tổ chức san tải hợp lý và đẩy nhanh tiến độ thi công, đấu nối các công trình đầu tư xây dựng, sửa chữa lớn nhằm nâng cao năng lực cung cấp điện.

Đến nay, PC Đắk Lắk đã hoàn thành đưa vào vận hành 15 công trình sửa chữa lớn năm 2026, 63 công trình sửa chữa thường xuyên và đang triển khai 57 dự án đầu tư xây dựng lưới điện. Các công trình cơ bản đảm bảo tiến độ theo kế hoạch đề ra, góp phần nâng cao độ tin cậy cung cấp điện trong mùa nắng nóng.

Bên cạnh các giải pháp kỹ thuật, PC Đắk Lắk khuyến nghị khách hàng sử dụng điện tiết kiệm, hiệu quả. Đồng thời, công ty cũng kêu gọi các khách hàng sản xuất chủ động bố trí kế hoạch sản xuất hợp lý, hạn chế sử dụng điện trong giờ cao điểm và tích cực tham gia chương trình điều chỉnh phụ tải nhằm góp phần giảm áp lực cho hệ thống điện, đảm bảo cung cấp điện an toàn, liên tục trong mùa nắng nóng.

